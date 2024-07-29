Selçuk Yöntem arkadaşı Kenan Işık'a o kareyle veda etti

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan usta sanatçı Kenan Işık 76 yaşında vefat etti. Işık'ın cenazesi 31 Temmuz'da toprağa verilecek. Usta ismin vefat haberinin ardından büyük üzüntü yaşayan sanat camiası peş peşe taziye mesajları paylaştı. Bu isimlerden biri de Selçuk Yöntem oldu. Yöntem arkadaşına veda mesajında ”Kenan’cım çok güzel günler geçirdik, yönettiğin oyunlarla, sunmuş olduğun yarışma programlarıyla ve yazdıklarınla çok güzel anlar bıraktın Türk sanatına" dedi.

2014 yılında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle uzun süredir tedavi gören tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık 76 yaşında hayata veda etti.

Bir süre Almanya'da Schmieder Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören Işık, bu sabah vefat etti. Işık için yarın İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlenecek.

Işık'ın cenazesi, 31 Temmuz Çarşamba günü Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

Usta ismin vefat haberinin ardından büyük üzüntü yaşayan sanat camiası peş peşe taziye mesajları paylaştı. Bu isimlerden biri de Selçuk Yöntem oldu.

"ALLAH RAHMET EYLESİN"

Yöntem arkadaşı Işık ile ilgili yaptığı paylaşımda "Kenan’cım çok güzel günler geçirdik, yönettiğin oyunlarlarla, sunmuş olduğun yarışma programlarıyla ve yazdıklarınla çok güzel anlar bıraktın Türk sanatına. Huzura erdin, Allah rahmet eylesin…" ifadelerini kullandı.

Ünlü sunucunun rahatsızlığının ardından Kim Milyoner Olmak İster programını Selçuk Yöntem sunmuştu. Hatta Yöntem katıldığı bir programda Kenan Işık hakkında konuşmuş ve şunları ifade etmişti:

“Asıl unutulmaz olan, Kenan Işık o kadar güzel sunuyordu ki, seyrederken 'Bunu ondan başka kimse sunamaz' diye düşünüyordum. 'Kendim sunsam nasıl sunarım?' diye bile aklıma gelmiyordu. Biz Kenan ile aynı ekoldeyiz devlet tiyatrosundan. Onun üslubunu ve aynı ekolden gelmemizin dengesini tutturmam gerekiyordu. Farklı bir üslup ile sunmak yarışmayı zedeleyebilirdi. Son durumu ile ilgili bilgim yok fakat durumu stabil diye biliyorum."