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Kenan Işık'a ikizi kadar benzeyen kardeşi görenlerin boğazını düğümledi

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Kenan Işık&#039;a ikizi kadar benzeyen kardeşi görenlerin boğazını düğümledi

Magazin Haberleri

10 yıldır komada olan Kenan Işık’tan bugün üzücü haber geldi. Ünlü sunucu hayatını kaybetti. Işık'a ikizi kadar benzeyen kardeşi Mehmet Cengiz Işık ise görenlerin boğazını düğümledi.

2014 yılında spor sonrası beyin kanaması geçiren ve 10 yıldır komada olan ünlü oyuncu Kenan Işık'ı bugün maalesef kaybettik.

Almanya'da tedavi gördükten sonra bir dizi operasyon geçiren Kenan Işık'ın zaman zaman iyileştiği haberleri sosyal medyada yayılmıştı.

Kenan Işık'a ikizi kadar benzeyen kardeşi görenlerin boğazını düğümledi - 1. Resim

Ancak Kenan Işık sanılan kişinin, oyuncunun ağabeyi Mehmet Cengiz Işık olduğu ortaya çıkmıştı. Prof. Dr. Mehmet Cengiz Işık, Türkiye'nin önde gelen arkeologlarından bir tanesi. Işık, özellikle Kaunos Antik Kentine yaptığı çalışmalarla biliniyor.

Kenan Işık'a ikizi kadar benzeyen kardeşi görenlerin boğazını düğümledi - 2. Resim

MEHMET CENGİZHAN IŞIK KİMDİR?

Mehmet Cengiz Işık, arkeoloji alanında tanınmış bir profesördür. Aslen Malatyalı olan ancak Ankara’da yaşamını sürdüren Mehmet Cengiz Işık, 1972 yılında Ankara Üniversitesi  Klasik Arkeoloji bölümünde lisansını tamamladı. Aynı üniversitede yüksek lisans ve doktorasını tamamlayan Prof. Dr. Mehmet Cengiz Işık, Başkent Üniversitesi’nde görevini sürdürüyor.

Düzenleyen:  - Magazin
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