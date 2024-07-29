Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan hayatını kaybeden Kenan Işık için baş sağlığı mesajı

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 10 yıldır bitkisel hayatta olan Kenan Işık, bugün hayatını kaybetti. Işık’ın vefatının ardından baş sağlığı mesajı paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Çok değerli tiyatro ve seslendirme sanatçısı, sunucu, gazeteci Kenan Işık Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum” dedi.

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Kenan Işık’ın vefatının ardından sanat dünyasından taziye mesajları! ‘Arkasında doldurulamaz bir boşluk bıraktı’

Kenan Işık’ın vefatının ardından sanat dünyasından taziye mesajları! ‘Arkasında doldurulamaz bir boşluk bıraktı’

2014 yılında beyin kanaması geçiren sunucu, tiyatrocu, oyuncu ve eski gazeteci Kenan Işık 76 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Işık için bir taziye mesajı paylaştı.

“Kenan Işık’ın vefatından derin üzüntü duydum” diyen Erdoğan, X hesabından yer verdiği mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Çok değerli tiyatro ve seslendirme sanatçısı, sunucu, gazeteci Kenan Işık Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum.

Merhum Kenan Işık'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, tüm sanat ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.”