Kenan Işık’ın vefatının ardından sanat dünyasından taziye mesajları! ‘Arkasında doldurulamaz bir boşluk bıraktı’

Türk tiyatrocu, oyuncu, gazeteci ve efsane sunucu Kenan Işık, 2014 yılında spor salonunda geçirdiği kaza sonucu bitkisel hayata girmişti. Işık’tan 10 yıl sonra acı haber geldi. Bugün vefat eden usta ismin vefat haberinin ardından, kaybıyla büyük üzüntü yaşayan sanat camiası peş peşe taziye mesajları paylaştı.

Kenan Işık'ın 24 yıl önce yaptığı itiraf yeniden gündem oldu: "Mutsuz oluşum bu yüzden"

Kenan Işık'ın 24 yıl önce yaptığı itiraf yeniden gündem oldu: "Mutsuz oluşum bu yüzden"

Sunduğu Kim 500 Bin İster yarışmasıyla hafızalara kazınan usta sanatçı Kenan Işık, 2014 yılında talihsiz bir kaza geçirmişti. Spor salonunda saunaya girdikten sonra kafasını vuran isim, geçirdiği beyin kanaması sonucu komaya girmişti. 10 yıldır mücadele veren Işık, 76 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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Kenan Işık’ın vefatının ardından sanatçının kaybıyla yakınları hüzne boğuldu. Sanat camiasından da baş sağlığı mesajları geldi.

ALİ SUNAL

Mekanın cennet olsun canım Sayın Bakanım. Şu karede olduğum için o kadar şanslıyım ki… Sana doyamadık Kenan ağabeyciğim, iyi ki tanımışım, dertleşmişim, şakalaşmışım, sahne paylaşmışım nur içinde yat Kenan Işık.

GÜVEN HOKNA

Oyuncu, sunucu ve senarist Sayın Kenan Işık'ı kaybetmişiz. Mekanı cennet olsun. Nurlarda uyusun. Acılı ailesine sabır, dilerim.

NİLGÜN BELGÜN

Çok üzgünüm… Kenan Işık değerli bir Tiyatro adamıydı.1995 yılında “MATRUŞKA” adlı Hadi Çamanla oynadığımız iki kişilik oyunumuzun şahane yönetmeniydi. Hiç unutmuyorum, oyunun ilk gecesi kulis aynama şöyle bir yazı yazmıştı;

“Tiyatro çilekeş bir iştir. Siz çile çektikçe güzelleştiniz.”

Canım Kenan Işık, ruhunuz şad mekanınız cennet olsun.

OZAN ZEYBEK

Kaybettik…

YUSUF GÜNEY

En güzeliyle karşılaş, ruhun huzur bulsun güzel insan. Çok üzüldüm.

HALDUN DORMEN

Kenan Işık’ın aramızdan ayrılması bizleri çok üzdü. Birlikte çalışmaktan çok büyük keyif aldığım değerli sanatçımızın yokluğu, arkasında çok büyük ve doldurulamaz bir boşluk bıraktı. Işıklar içinde uyusun.

HÜLYA KOÇYİĞİT

ürk tiyatrosunun ve televizyon dünyasının unutulmaz ismi Kenan Işık’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

Kenan Bey… Kim Beşyüz Milyar Ister’in efsane sunucusu, Dadı’nın efsane oyuncusu. Çok uzun yıllar birlikte çalıştık. Sette görebileceğiniz en efendi, en saygılı insanlardandı. Hep bir sınırla, büyük bir nezaketle set çalışanlarına davranırdı. Hiçbir set çalışanının kalbini kırdığını, kötü davrandığını görmedim de, duymadım da. Hep bir umutla uyanır mı diye bekledik. Hayatıma kattıklarınız için çok teşekkür ederim Kenan Bey… Sizden de çok şey öğrendim… Güle güle Kenan Bey…