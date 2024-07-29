Kenan Işık'ın 24 yıl önce yaptığı itiraf yeniden gündem oldu: "Mutsuz oluşum bu yüzden"

Beyin kanaması geçirdikten sonra 10 yıldır komada olan oyuncu Kenan Işık 76 yaşında vefat etti. Ünlü sunucunun hayatını kaybetmesinin ardından yıllar önce verdiği bir röportaj yeniden gündem oldu. Kendisi ile ilgili bilinmeyenleri de anlatan sunucu neden mutsuz olduğunu da açıklamıştı.

21 Mart 2014 günü saunaya giren Kenan Işık, sauna sonrasında dengesini kaybederek kafasını yere çarpmıştı.

'Kim Milyoner Olmak İster'in hafızalara kazınan efsane sunucusu Kenan Işık, 2014 yılında spor salonunun saunasında düşerek beyin kanaması geçirmişti. Olayın olduğu tarihten bu yana bitkisel hayatta olan sunucudan üzücü haber bugün geldi. Işık, hayatını kaybetti.

Işık bundan tam 24 yıl önce kendisiyle ilgili bilinmeyenleri verdiği röportajda anlatmıştı. Sunucu neden mutsuz olduğunu da ifade etmişti. Işık'ın o sözleri yeniden gündem oldu.

"YARIN NE OLACAK SEN ONU DÜŞÜN"

Kenan Işık 15 Nisan 2000'de Mine Baysan'a verdiği röportajda şunları ifade etmişti:

“Eski fotoğraflarla, geçmiş yaşamımla alakam yok benim. Asla açıp bakmam eski resimlere; benim için dün diye bir şey yok. Dün silinmiş, yaşanmış ve bitmiştir. Basında çıkmış röportajlarım, resimlerim de yoktur bende. Kesip saklamam. Geriye dönüp de söylediklerime baktığımda, sahneye koyduğum veya yazdığım bir oyunsa baktığım, bunlar hakkında hep tereddütlerim var. Mesela bugün, yazdığım oyunları bastırmıyorum. Üzerinde değişiklik yapılamayacak çünkü.

Pişmanlık duymak, ileride "Keşke böyle yapmasaydım" cümlesiyle karşılaşmak istemiyorum. Yaşanan yaşansın ve bitsin istiyorum Fotoğraflardaki anlar gözümün önünden geldi geçti. Ama hiç de hoş bir tat veya tatsız bir duygu bırakmadı bende. Tamamen nötr bir duygu içindeyim eskiye karşı. Ne mutsuzluk ne de mutluluk verdi anlayacağın. Yani fotoğraflara bakarken anımsayıp da "Ne hoş akşamdı" veya "Ne güzel bir dönemdi" dediğim hiçbir şey yok. Hafızam da bu yüzden iyi değildir zaten. Bende hiçbir şey kalmıyor. Yaşandığı an bitiyor. Geçmişe ait iz yok.”

Baysan’ın ‘Geçmişten bu kadar etkilenmemenin, geçmişi silmenin nedeni ne olabilir sence?’ sorusuna ise Işık “Ben de hep geleceği, yarını, bir sonrayı organize etmek gibi bir istek ve duygu vardır. Belki de tiyatro sanatçısı olduğum için. Sanatçının şu günkü halden memnun olmayıp, dünyaya sanat yolu ile katkıda bulunarak gelecekte daha iyi bir dünya oluşturmak gibi bir görevi olduğunu düşünüyorum. Ustalarımızdan bize yüklü bir şey bu; "Bugünü boşver yarın ne olacak; sen onu düşün." Bu duygu ile hep geleceğin dünyasını, yarını düşünüyorum ben. Çok doğru söylüyorsun, anı kaçırıyor olabilirim. Yani benim hep böyle mutsuz oluşum, duruşum, düşünceli oluşum bu yüzden olabilir. Mesela bir yere gittiğimde hiç eğlenemem. Hep yarın ve yapacaklarım vardır aklımda. Haklısın ben bu anı yaşayamıyorum” cevabını verdi.

KENAN IŞIK KİMDİR?

1947 yılı Malatya doğumlu olan Kenan Işık, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü mezunuydu. Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı olmuştu. Kenan Işık ayrıca, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yapmıştı. Sanatçı devam eden kariyeri süresince çok sayıda tiyatro oyunu yazdı.

21 Mart 2014'te spor sonrasında saunaya giren Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarptığı öğrenildi. Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçiren Işık, hemen ameliyata alındı. Kenan Işık 10 yıldır komadaydı.