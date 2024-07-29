10 yıl sonra acı haber: Kenan Işık hayatını kaybetti

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Temmuz 2024 10:49 - Güncelleme: 29 Temmuz 2024 10:54 - Güncelleme:

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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının unutulmaz sunucusu Kenan Işık, 2014 yılında beyin kanaması geçirmişti. Bir süredir bitkisel hayatta olan Işık hayatını kaybetti.