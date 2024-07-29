10 yıl sonra acı haber: Kenan Işık hayatını kaybetti
Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının unutulmaz sunucusu Kenan Işık, 2014 yılında beyin kanaması geçirmişti. Bir süredir bitkisel hayatta olan Işık hayatını kaybetti.
2014'ten bu yana komada olan Türk tiyatrocu, oyuncu, sunucu, gazeteci vefat etti.
2014’TE BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ
21 Mart 2014 günü spor sonrasında saunaya giren Kenan Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarptığı öğrenilmişti. Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçiren Işık, acil ameliyata alındı. 4 saat süren operasyonun ardından sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Olayın olduğu tarihten bu yana bitkisel hayatta olan Işık bugün hayatını kaybetti.
Düzenleyen: Melin Öztürk - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi