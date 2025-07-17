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Suriye'de çatışmalar yeniden başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Suriye&#039;de çatışmalar yeniden başladı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ateşkese rağmen silahlar susturulmadı. Suriye'nin Süveyda kentinde Dürzi ve Bedevi gruplar arasında çatışmalar yeniden başladı.

Suriye’nin güneyindeki Süveyda kentinde Dürzi ve Bedevi silahlı gruplar arasındaki çatışmalar yeniden alevlendi. Suriye basınında yer alan haberlere göre, Dürzi gruplar bölgede yaşayan Bedevilere yönelik saldırılar düzenlerken bazı mahallelerde Bedevi ailelerin göç etmeye başladığı bildirildi.

Özellikle Al-Maqwas Mahallesi’nde Dürzi grupların Bedevi sivilleri hedef aldığı, buna karşılık Bedevi grupların da misilleme olarak Dürzilere yönelik saldırılar başlattığı kaydedildi.

342 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dün Süveyda’da hükümet ile Dürzi gruplar arasında sağlanan ateşkesin ardından Suriye ordusuna bağlı birliklerin kentten çekilmeye başladığı açıklanmıştı. Ancak ateşkese rağmen çatışmaların yeniden patlak vermesi dikkat çekti.

Geçtiğimiz pazar günü başlayan çatışmalarda bugüne kadar toplam 342 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Dürzi gruplardan 107, Bedevi gruplardan 18 kişi hayatını kaybederken, 189 Suriyeli güvenlik görevlisi ve 27 sivilin de can verdiği belirtildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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