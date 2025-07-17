2025 yılı itibarıyla dünyada kadın hükümdar sayısı kaçtır? Kim Milyoner Olmak İster'le gündeme geldi

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle bugün ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Bugünkü bölümünde 2025 yılı itibarıyla dünyada kadın hükümdar sayısı kaçtır? sorusunun cevabı araştırılmaya başladı.

ATV'nin popüler bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de "2025 yılı itibarıyla dünyada kadın hükümdar sayısı kaçtır?" sorusu izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı.

Yarışmacıya sorulan sorunun ardından arama motorlarında konuya ilişkin araştırmalar hız kazandı.

2025 YILI İTİBARIYLA DÜNYADA KADIN HÜKÜMDAR SAYISI KAÇTIR?

2025 yılı itibarıyla dünyada halen görevde olan bir kadın hükümdar bulunmamaktadır. Bu nedenle cevap 0'dır

A: 0

B: 1

C: 2

D: 3

KİM MİLYONER OLMAK İSTER NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Kim Milyoner Olmak İster? yarışması Perşembe günleri ATV ekranlarında 20.00'de ekrana gelmektedir.

Kim Milyoner Olmak İster? yarışması ilk olarak 2011 yılında Kenan Işık'ın sunuculuğunda yayınlanmaya başladı. Işık'ın 2014 yılında geçirdiği rahatsızlıktan sonra Milyoner'in sunucu koltuğunu Selçuk Yöntem devraldı.

Murat Yıldırım, 2017 yılından 2019'a kadar Milyoner'in sunucusu oldu. 2019 yılından 2024'e kadar Kim Milyoner Olmak İster?in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu olmuştu. Günümüzde ise Oktay Kaynarca sunmaktadır.