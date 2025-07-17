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Masterchef Onur Dikbaş kimdir, kaç yaşında? Onur Dikbaş Masterchef'te dikkatleri üzerine çekmeyi başardı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Masterchef Onur Dikbaş kimdir, kaç yaşında? Onur Dikbaş Masterchef&#039;te dikkatleri üzerine çekmeyi başardı
Masterchef, MasterChef Türkiye, Gastronomi, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TV8'in en çok takip edilen yarışması MasterChef'te yeni sezonda ana kadroya seçilen dördüncü yarışmacı Onur Dikbaş, hünerlerini ve üretkenliğini konuşturnayı başardı. Masterchef Onur Dikbaş kimdir, kaç yaşında? İşte kariyeri ve özel hayatı...

Masterchef Onur Dikbaş kimdir, kaç yaşında? sorusu MasterChef izleyiciler tarafından araştırılıyor. 

Masterchef Türkiye'nin ilk turunda Onur, çikolata sosunda pişmiş soman hazırlamıştır. İkinci turda ise Oğuzhan ve Tolga ile karşılaşırken, en iyi sakızlı ahtapotu hazırlayarak bir üst tura çıktı.

Ana kadro seçmelerinde ilk turda kuzu ciğer kullanarak farklı bir yemek yapmaları istendi. Onur ikinci turda ise ekler hazırladı. Gecenin sonunda ise Hilal ile karşı karşıya kalan Onur, jüri üyelerinden tam not alarak rakiplerini geride bırakmayı başardı. Onur Dikbaş, MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna girerek dikkatleri üzerine çekti. 

Masterchef Onur Dikbaş kimdir, kaç yaşında? Onur Dikbaş Masterchef'te dikkatleri üzerine çekmeyi başardı - 1. Resim

MASTERCHEF ONUR DİKBAŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

MasteChef Onur Dikbaş 25 yaşındadır. Gastronomi bölümünden mezun olan Onur, sektörde 6 yıllık bir deneyime sahiptir.

Ana kadro seçmelerinin dördüncü gününde Onur ilk olarak kuzu ciğer kullanarak yemek yaptı. İkinci turda ise ekler hazırlamaları istendi. Gecenin sonunda Hilal ile son ikiye kalan Onur, jürilerden tam not aldı. Onur Dikbaş, Masterchef Türkiye'nin ana kadrosuna dahil oldu. 

MasterChef Onur Dikbaş'ın özel hayatına ilişkin şu an için bir bilgi bulunmamaktadır. Yarışmanın ilerleyen bölümlerinde hakkında daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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