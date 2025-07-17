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MasterChef yedeklerden kim girdi? 16 Temmuz ana kadro için yarışacak yedekler belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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MasterChef yedeklerden kim girdi? 16 Temmuz ana kadro için yarışacak yedekler belli oldu
MasterChef, Türkiye, TV8, Elif, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2025 sezonunda heyecan dolu ana kadro seçimleri devam ediyor. İlk elemeleri başarıyla geçen yarışmacılar, bu kez ana kadroda yer alabilmek için mutfakta tüm hünerlerini sergiliyor. MasterChef yedeklerden kim girdi, ana kadroda kimler var merak ediliyor.

MasterChef 2025’te şeflerin verdiği kararlar doğrultusunda yarışmaya katılacak ana kadro üyeleri belirlenmeye devam ederken, yedek yarışmacılar da büyük bir sürprize imza attı. Peki, MasterChef yedeklerden kim girdi, ana kadroda kimler var?

MasterChef yedeklerden kim girdi? 16 Temmuz ana kadro için yarışacak yedekler belli oldu - 1. Resim

MASTERCHEF YEDEKLERDEN KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye 2025 sezonunda kadroya giren yedeklerdeki isimler belli oldu. Yarışmanın ilk etabında Elif ve Bilal, ikinci etabında ise balık çorbası konseptinde başarılı tabaklar çıkaran Meryem ve Doğan kadroya yedeklerden dahil oldu.

MasterChef yedeklerden kim girdi? 16 Temmuz ana kadro için yarışacak yedekler belli oldu - 2. Resim

MASTERCHEF YEDEKLER KİMLER?

Şeflerin değerlendirmesi sonucu yedek kadroya seçilen ilk isimler Elif, Bilal, Meryem ve Doğan oldu. 

MasterChef yedeklerden kim girdi? 16 Temmuz ana kadro için yarışacak yedekler belli oldu - 3. Resim

MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?

2025 sezonu ana kadrosunda şimdiye kadar Furkan, Eylül, Çağatay, Onur ve Hilal yer aldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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