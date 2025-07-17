MasterChef yedeklerden kim girdi? 16 Temmuz ana kadro için yarışacak yedekler belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Temmuz 2025 09:13 - Güncelleme: 17 Temmuz 2025 09:13 - Güncelleme:

MasterChef, Türkiye, TV8, Elif, Haber

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2025 sezonunda heyecan dolu ana kadro seçimleri devam ediyor. İlk elemeleri başarıyla geçen yarışmacılar, bu kez ana kadroda yer alabilmek için mutfakta tüm hünerlerini sergiliyor. MasterChef yedeklerden kim girdi, ana kadroda kimler var merak ediliyor.

MasterChef 2025’te şeflerin verdiği kararlar doğrultusunda yarışmaya katılacak ana kadro üyeleri belirlenmeye devam ederken, yedek yarışmacılar da büyük bir sürprize imza attı. Peki, MasterChef yedeklerden kim girdi, ana kadroda kimler var? MASTERCHEF YEDEKLERDEN KİM GİRDİ? MasterChef Türkiye 2025 sezonunda kadroya giren yedeklerdeki isimler belli oldu. Yarışmanın ilk etabında Elif ve Bilal, ikinci etabında ise balık çorbası konseptinde başarılı tabaklar çıkaran Meryem ve Doğan kadroya yedeklerden dahil oldu. MASTERCHEF YEDEKLER KİMLER? Şeflerin değerlendirmesi sonucu yedek kadroya seçilen ilk isimler Elif, Bilal, Meryem ve Doğan oldu. MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR? 2025 sezonu ana kadrosunda şimdiye kadar Furkan, Eylül, Çağatay, Onur ve Hilal yer aldı. İlgili Haber Masterchef ana kadroya giren yarışmacı belli oldu! 15 Temmuz MasterChef'te kim kazandı?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan