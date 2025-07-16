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MasterChef kim kazandı? 15 Temmuz ana kadroya giren yeni isim belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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MasterChef kim kazandı? 15 Temmuz ana kadroya giren yeni isim belli oldu
MasterChef Türkiye, Hilal, Yarışma, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MasterChef Türkiye 2025 sezonu tüm heyecanıyla devam ederken, yarışmanın 15 Temmuz Salı akşamı yayımlanan son bölümünde ana kadroya giren beşinci yarışmacı belli oldu. Her bölümde olduğu gibi bu akşam da izleyiciler ekran başına kilitlendi. MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi merak ediliyor.

Şeflerin belirlediği etaplarda hünerlerini sergileyen yarışmacılar, kalıcı kadroya dahil olabilmek için kıran kırana mücadele verdi. İki aşamalı zorlu tur sonunda şeflerin beğenisini kazanan isim, MasterChef önlüğünü giymeye hak kazandı. Peki, MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi?

MasterChef kim kazandı? 15 Temmuz ana kadroya giren yeni isim belli oldu - 1. Resim

MASTERCHEF KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2025’in 15 Temmuz Salı akşamı ekrana gelen son bölümünde, ana kadroya giren beşinci yarışmacı belli oldu. İki turlu elemede ilk etapta yarışmacılar “alinazik” yemeğini yaptı.

İkinci turda yarışmacılardan zerdeçal ile orijinal bir yemek hazırlamaları istendi. Değerlendirme sonrası en iyi tabağın sahibi Hilal MasterChef önlüğünü alarak ana kadroya katılmaya hak kazandı.

MasterChef kim kazandı? 15 Temmuz ana kadroya giren yeni isim belli oldu - 2. Resim

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ 15 TEMMUZ?

15 Temmuz 2025 Salı akşamı yayınlanan MasterChef bölümünde, yarışmacılar iki etapta hünerlerini sergiledi. İlk turda alinazik yemeği ile ön plana çıkan yarışmacılar arasından ikinci tura geçenler, zerdeçal ana malzemesiyle bir yemek yaparak final mücadelesi verdi. Hilal en başarılı isim olarak önlüğü kazandı ve MasterChef 2025 ana kadrosuna katılan beşinci yarışmacı oldu.

MasterChef kim kazandı? 15 Temmuz ana kadroya giren yeni isim belli oldu - 3. Resim

ANA KADROYA GİREN İSİMLER MASTERCHEF

MasterChef Türkiye 2025 sezonunda ana kadroya giren yarışmacılar netleşmeye başladı. Şimdiye kadar yayınlanan bölümlerde Furkan, Eylül, Çağatay ve Onur önlüğü alarak ana kadroya dahil olmuştu. 15 Temmuz akşamı yayınlanan bölümde ise Hilal zorlu etapları başarıyla geçerek kadroya katılan beşinci isim oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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