Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Her bir yatırıma 240 milyon lira! Bakanlık duyurdu, başvuru tarihi belli oldu

Her bir yatırıma 240 milyon lira! Bakanlık duyurdu, başvuru tarihi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Her bir yatırıma 240 milyon lira! Bakanlık duyurdu, başvuru tarihi belli oldu
Yatırım, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı, Mehmet Fatih Kacır, Ekonomi, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin dört bir yanında her bir yatırıma 240 milyon liraya kadar desteğin sağlanacağı Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı başlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, projenin detaylarını ve başvuru tarihlerini duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nın ilk çağrısını başlattıklarını ve başvuruların 1 Ağustos'ta başlayıp 30 Eylül'e kadar devam edeceğini bildirdi.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'nın ilk çağrısına dair detayları açıkladı.

İŞTE MERAK EDİLEN BAŞVURU SÜRECİ

Doğudan batıya kuzeyden güneye "Topyekün Kalkınma"nın gerçekleştirildiğini belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nın ilk çağrısını başlatıyoruz. 81 ilde toplam 324 yatırım konusuna her bir yatırım için 240 milyon liraya kadar destek sağlıyoruz. Başvuru tarihleri 1 Ağustos-30 Eylül 2025. Başvuru adresi 'https://yerelkalkinmahamlesi.sanayi.gov.tr'. Şehirlerimizin potansiyelini harekete geçiriyor, sanayiden tarıma, teknolojiden turizme kadar pek çok sektörde yeni yatırımların önünü açıyoruz."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Trump'tan Netanyahu'ya Gazze'deki tarihi kiliseye saldırı tepkisiAyşe Tokyaz cinayeti soruşturmasında 1 kişi daha yakalandı! 20 suç kaydı çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kamu işçilerine son zam teklifi yapılacak! Tarih ve saat belli oldu - EkonomiKamu işçilerine son zam teklifi yapılacak! Tarih ve saat belli olduErdoğan'dan istihdam müjdesi! Bakanlığa 20 bin personel alınıyor - EkonomiErdoğan'dan istihdam müjdesi! 20 bin personel alınıyorOYAK'ta yeni dönem! Genel Müdür değişti, Murat Yalçıntaş kimdir? - EkonomiOYAK'ta yeni dönem! Genel Müdür değiştiBorsada banka hisseleri coştu! BİST 100 endeksi sert yükseldi! - EkonomiBİST 100 endeksi sert yükseldi!Sabiha Gökçen Havalimanı’nda üst düzey atama! Hanita Ahmad CFO olarak görev başında - EkonomiSabiha Gökçen Havalimanı’nda üst düzey atama!ABD'den 2 kritik veri geldi, altın fiyatları son 1 haftanın dibini gördü! - EkonomiAltın fiyatları bir anda çakıldı!
Sonraki Haber Yükleniyor...