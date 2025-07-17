Her bir yatırıma 240 milyon lira! Bakanlık duyurdu, başvuru tarihi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Temmuz 2025 21:33 - Güncelleme: 17 Temmuz 2025 22:29 - Güncelleme:

Yatırım, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı, Mehmet Fatih Kacır, Ekonomi, Haber

Türkiye'nin dört bir yanında her bir yatırıma 240 milyon liraya kadar desteğin sağlanacağı Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı başlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, projenin detaylarını ve başvuru tarihlerini duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nın ilk çağrısını başlattıklarını ve başvuruların 1 Ağustos'ta başlayıp 30 Eylül'e kadar devam edeceğini bildirdi. Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'nın ilk çağrısına dair detayları açıkladı. İlgili Haber Erdoğan'dan istihdam müjdesi! Bakanlığa 20 bin personel alınıyor İŞTE MERAK EDİLEN BAŞVURU SÜRECİ Doğudan batıya kuzeyden güneye "Topyekün Kalkınma"nın gerçekleştirildiğini belirten Kacır, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nın ilk çağrısını başlatıyoruz. 81 ilde toplam 324 yatırım konusuna her bir yatırım için 240 milyon liraya kadar destek sağlıyoruz. Başvuru tarihleri 1 Ağustos-30 Eylül 2025. Başvuru adresi 'https://yerelkalkinmahamlesi.sanayi.gov.tr'. Şehirlerimizin potansiyelini harekete geçiriyor, sanayiden tarıma, teknolojiden turizme kadar pek çok sektörde yeni yatırımların önünü açıyoruz." İlgili Haber Memurlara yarı zamanlı çalışma müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Doğumdan ilkokula kadar

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe