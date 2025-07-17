Erdoğan'dan istihdam müjdesi! Bakanlığa 20 bin personel alınıyor

Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanlığı'na 20 bin personel alınacağını duyurdu. Erdoğan, "Adalet ailesine katılacak her bir kardeşime başarılar diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen kabine toplantısının ardından millete seslendi.

Suriye'deki son gelişmelerden memurların yarı zamanlı çalışma düzenlemesine kadar pek çok konuya değinen Erdoğan, Adalet Bakanlığı'na 20 bin personel alımı yapılacağını açıkladı.

Erdoğan'ın konuşmasında şu ifadeler öne çıktı:

"240 MİLYON LİRAYA KADAR FİNANSMAN SAĞLAYACAĞIZ"

"Kadın ve erkek memurlara tanınan, veya evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını hayata geçiyoruz. Memurlar doğumdan itibaren ilköğretim çağına kadar yarı zamanlı çalışabilecek.

Haftada 20 saatlik çalışma esasına göre bu düzenlemeyle aile içi bağların güçlendirilmesine doğrudan katkı sağlayacak.

Ekonomide teknoloji odaklı projeleri desteklemeye devam ediyoruz. Yeni teşvik sistemimizi mayıs ayı sonunda ilan etmiştik. 342 yatırım konusu belirledik. Belirlenen yatırımlara 240 milyon liraya kadar finansman sağlayacağız.

"20 BİN YENİ PERSONEL ALIMI YAPACAĞIZ"

Enerji konusunda büyük bir atılım içindeyiz. Sakarya Gaz Sahası'nda 12 kuyuda günlük 9,5 milyon metreküp birinci fazı tamamladık. Günlük petrol üretimi 170 bin varile ulaştı.

4 olan derin deniz sondaj gemi sayısını 6'ya çıkarıyoruz. Dünyada 4. sıraya yükselmiş olacağız.

Adalet hizmetlerinin daha hızlı ve etkin olması için ilave bir adım atıyoruz. Zabıt katibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer unvanlarda peyderpey toplamda 20 bin yeni personel alımı yapıyoruz. Adalet ailesine katılacak her bir kardeşime başarılar diliyorum."