Beşiktaş kampı mağlubiyetle kapattı! Petrzalka karşısında tek gol Muçi'den
Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Petrzalka 1898 ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlıların tek golü Ernest Muçi'den geldi.
Wiener Neustadt kentindeki Ergo Arena'da oynanan müsabakayı, Avusturyalı hakem Julian Weinberger yönetti.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlı takımı Petrzalka 1898 karşısına Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Necip Uysal, Emrecan Uzunhan, Emirhan Topçu, Amir Hadziahmetovic, Elan Ricardo, Tayfur Bingöl, Keny Arroyo, Emrecan Terzi ve Salih Uçan 11'iyle sahaya sürdü.
Siyah-beyazlı takımın yedek kulübesinde ise Göktuğ Baytekin, Emir Yaşar, Bakhtiyor Zaynutdinov, Ernest Muçi, Moatasem Al-Musrati, Mustafa Azem Yortaç ve Jean Onana yer aldı.
Lubomir Reiter'in çalıştırdığı Petrzalka 1898 ise Pavel Halouska, Viktor Sliacky, Nathan Cruce-Corcy, Arnaud Konan, Nikolaos Deligiannis, Samuel Alabi, Martin Hlavaty, Vladimir Bajtos, Lukas Gasparovic, Patrik Danek ve David Bordac 11'iyle sahaya dizildi.
Petrzalka 1898, 10. dakikada ceza sahasından David Bordac'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Slovakya ekibi, 12. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Patrik Danek'in golüyle farkı ikiye çıkardı: 0-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Petrzalka 1898 üstünlüğüyle tamamlandı.
Beşiktaş'ta ikinci yarıda Emrecan Uzunhan, Amir Hadziahmetovic, Elan Ricardo ve Necip Uysal çıkarken, Ernest Muçi, Moatasem Al-Musrati, Jean Onana ve Mustafa Azem Yortaç oyuna girdi
Siyah-beyazlı takımda Ernest Muçi, 54. dakikada savunmanın yaptığı hatayı iyi değerlendirdi ve farkı 1'e indirdi: 1-2
Beşiktaş, kalan sürede başka gol bulamadı ve son hazırlık maçında Petrzalka 1898'e 2-1 yenildi.