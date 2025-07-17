Trump'tan Netanyahu'ya Gazze'deki tarihi kiliseye saldırı tepkisi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Temmuz 2025 21:10 - Güncelleme: 17 Temmuz 2025 21:29 - Güncelleme:

İsrail, Gazze'de Hristiyan azınlığın ibadet merkezi olan Kutsal Aile Katolik Kilisesi’ne saldırı düzenledi. Sivillerin öldüğü olay sonrasında ABD Başkanı Trump, Netanyahu'yu arayarak tepki gösterdi. Netanyahu ise saldırının bir hata olduğunu söyledi.

İsrail'in Gazze Şehri’nde yer alan Kutsal Aile Katolik Kilisesi’ne düzenlediği saldırıya uluslararası tepki büyüyor. İki kadın hayatını kaybederken, en az altı kişi de yaralandığı saldırıya ABD Başkanı Trump'tan tepki geldi. İlgili Haber Trump buna da el attı! Coca-Cola'da büyük değişiklik: En son 1980’lerde kullanmışlardı TRUMP NETANYAHU'YU ARADI Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, İsrail'in kiliseye yönelik saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Leavitt, Trump'ın İsrail'in Gazze'de bir kiliseye düzenlediği saldırıyla ilgili olarak Netanyahu'yu aradığını söyledi. TEPKİSİ OLUMLU OLMADI Leavitt, Trump'ın saldırıya tepkisi olumlu olmadığını söyledi. NETANYAHU: BİR HATAYDI Beyaz Saray Sözcüsü, Netanyahu'nun Trump'a Gazze kilisesini vurmanın ‘hata’ olduğunu söylediğini aktardı.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Baki Sancak