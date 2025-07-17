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Trump'tan Netanyahu'ya Gazze'deki tarihi kiliseye saldırı tepkisi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trump&#039;tan Netanyahu&#039;ya Gazze&#039;deki tarihi kiliseye saldırı tepkisi
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail, Gazze'de Hristiyan azınlığın ibadet merkezi olan Kutsal Aile Katolik Kilisesi’ne saldırı düzenledi. Sivillerin öldüğü olay sonrasında ABD Başkanı Trump, Netanyahu'yu arayarak tepki gösterdi. Netanyahu ise saldırının bir hata olduğunu söyledi.

İsrail'in Gazze Şehri’nde yer alan Kutsal Aile Katolik Kilisesi’ne düzenlediği saldırıya uluslararası tepki büyüyor. İki kadın hayatını kaybederken, en az altı kişi de yaralandığı saldırıya ABD Başkanı Trump'tan tepki geldi. 

TRUMP NETANYAHU'YU ARADI

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, İsrail'in kiliseye yönelik saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Leavitt, Trump'ın İsrail'in Gazze'de bir kiliseye düzenlediği saldırıyla ilgili olarak Netanyahu'yu aradığını söyledi.

TEPKİSİ OLUMLU OLMADI

Leavitt, Trump'ın saldırıya tepkisi olumlu olmadığını söyledi.

NETANYAHU: BİR HATAYDI

Beyaz Saray Sözcüsü, Netanyahu'nun Trump'a Gazze kilisesini vurmanın ‘hata’ olduğunu söylediğini aktardı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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