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İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı tarihi kiliseyi bombaladı! İtalya Başbakanı Netanyahu'ya ateş püskürdü

Kaynak: Dış Haberler
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İsrail Gazze&#039;de sivillerin sığındığı tarihi kiliseyi bombaladı! İtalya Başbakanı Netanyahu&#039;ya ateş püskürdü
İsrail, Gazze, İtalya, Giorgia Meloni, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İsrail ordusu Gazze'de sivilleri hedef almayı sürdürüyor. İşgal ordusu bu kez, Hristiyan azınlığın ibadet merkezi olan Kutsal Aile Katolik Kilisesi’ni hedef aldı. Saldırıda iki kadın hayatını kaybetti, en az altı kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şehri’nde yer alan Kutsal Aile Katolik Kilisesi’ne düzenlediği saldırıya uluslararası tepki büyüyor. Saldırıda iki kadın hayatını kaybederken, en az altı kişi de yaralandı.

İtalyan ANSA ajansı, yaralılar arasında, Papa Francis’e Gazze hakkında düzenli bilgi veren rahip Peder Gabriele Romanelli’nin de bulunduğunu ve hafif şekilde bacağından yaralandığını duyurdu.

İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı tarihi kiliseyi bombaladı! İtalya Başbakanı Netanyahu'ya ateş püskürdü - 1. Resim

Saldırının ardından açıklama yapan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail’in sivil yerleşimlere yönelik saldırılarını sert bir dille eleştirdi:

"İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Kutsal Aile Kilisesi'ni de vurdu. İsrail'in sivil halka karşı aylardır sürdürdüğü saldırılar kabul edilemez. Hiçbir askeri eylem, bu saldırıları haklı gösteremez" ifadelerini kullandı.

KİLİSE HEDEF OLDU, SİVİLLER YARALANDI

Saldırı, uzun süredir İsrail bombardımanı altındaki Gazze’de, dini yapılar ve sivil bölgelerin de hedef alınması tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Al-Ahli Hastanesi doktorlarına göre, saldırı sonrası bölgeye ambulans sevk edildi ve çok sayıda sivil hastaneye kaldırıldı.

İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı tarihi kiliseyi bombaladı! İtalya Başbakanı Netanyahu'ya ateş püskürdü - 2. Resim

Kutsal Aile Kilisesi, bölgedeki az sayıdaki Hristiyan topluluğun ibadet merkezi olarak biliniyor ve savaş boyunca birçok sivilin sığındığı yapılar arasında yer aldı.

Kaynak: Dış Haberler
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