Emre Törün’e hüzünlü veda! Kızı tabutuna sarılıp ağladı

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" ve "Hudutsuz Sevda" dizilerinde oynadığı karakterlerle tanınan oyuncu Emre Törün, 53 yaşında hayatını kaybetti. Karaciğer kanseri nedeniyle vefat eden oyuncu bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Törün’ün yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Nevzat Çankırılı karakteriyle geniş izleyici kitlesine ulaşan ardından Hudutsuz Sevda’da Şeref’i oynayan Emre Törün hayatını kaybetti. 15 Temmuz’da vefat eden isim sevenlerini ve sanat camiasını hüzne boğdu.

Oyuncu Emre Törün, uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu. Daha önce bu hastalığı yenmeyi başaran Törün’ün son dönemde kanserin karaciğerine sıçramasıyla sağlık durumu ağırlaştı. Ailesinin isteği üzerine Balıkesir’in Akçay ilçesine götürülen Törün, burada son nefesini verdi. Haberi alan yakınları kahroldu.

Emre Törün için bugün Üsküdar Müsahipzade Celal Sahnesi'nde bir anma töreni düzenlendi.

Emre Törün'ün eşini yakınları teselli etti.

Emre Törün'ün 15 yaşındaki kızı Delfin babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Törün, Şakirin Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

EMRE TÖRÜN KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu, yönetmen ve aynı zamanda seslendirme sanatçısı Törün, 1972'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı.

Sanat hayatına 1996'da "Kara Melek" dizisiyle adım atan Törün, dizide dört sezon rol aldı.

Başarılı oyuncu, televizyon kariyerine "Arka Sokaklar", "Bir Zamanlar Kıbrıs", "Üç Kız Kardeş" ve "Mahsusa: Trablusgarb" adlı yapımlarla devam etti.

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde 2015-2017'de canlandırdığı "Nevzat Çankırılı" karakteriyle geniş izleyici kitlesi tarafından tanınan Törün, son olarak "Hudutsuz Sevda" dizisinde Şeref karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Televizyon çalışmalarının yanı sıra uzun yıllar tiyatro sahnelerinde de görev yapan sanatçı, aynı zamanda seslendirme sanatçısı olarak da çeşitli projelerde yer aldı.