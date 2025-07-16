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Emre Törün neden öldü, hastalığı neydi? Hudutsuz Sevda'da Şeref rolündeydi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Emre Törün neden öldü, hastalığı neydi? Hudutsuz Sevda&#039;da Şeref rolündeydi
Oyunculuk, Pankreas Kanseri, Ölüm Nedeni, Hastalık, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ekranlara son olarak Hudutsuz Sevda Şeref rolüyle yer alan Emre Törün 53 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun acı kaybının duyurulmasının ardından Emre Törün hastalığı ve ölüm nedeni merak edildi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Bir Zamanlar Kıbrıs ve Üç Kız Kardeş gibi pek çok dizide oynayan 53 yaşındaki Emre Alp Törün hayatını kaybetti. Emre Törün neden öldü, hastalığı neydi konuları gündeme geldi. 

EMRE TÖRÜN NEDEN ÖLDÜ?

Emre Törün, daha önce pankreas kanserini yendiği ancak hastalığın son zamanlarda yeniden nüksederek karaciğerine sıçradığı öğrendi. Kanser nedeniyle hayatını kaybetti. 

Emre Törün neden öldü, hastalığı neydi? Hudutsuz Sevda'da Şeref rolündeydi - 1. Resim

EMRE TÖRÜN HASTALIĞI NEYDİ?

Ünlü oyuncunun vefat haberini oyuncu arkadaşları "Umut Oğuz" ve "Caner Kurtaran" paylaştı. Daha önce pankreas kanserini yenmiş ancak hastalık son dönemde karaciğerine sıçramıştı.

EMRE TÖRÜN KİMDİR?

1 Mart 1972 yılında İstanbul'da doğan Emre Törün, 1995 yılından bu yana ekran önünde yer aldı. Kara Melek, Koçum Benim gibi dizilerde rol alan Törün, son yıllarında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Bir Zamanlar Kıbrıs, Üç Kız Kardeş ve Hudutsuz Sevda dizilerinde oynadı. 

Emre Törün neden öldü, hastalığı neydi? Hudutsuz Sevda'da Şeref rolündeydi - 2. Resim

EMRE TÖRÜN OYNADIĞI DİZİLER

Hudutsuz Sevda (2024) - Şeref

Ahit: Musa'nın Hikayesi  (2024)

Üç Kız Kardeş (2023-2024)

Bir Zamanlar Kıbrıs (2021-2022)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015-2017)

On Yılda Bir: İnşaat 2 Sinema Filmi 2014)

Kod Adı Reaksiyon (2014)

Güneşi Beklerken (2013)

Bulutların Ötesi (Nusret, TV Dizisi 2012)

120 (2007)

Doktorlar ( 2006)

Hayat A.Ş. (2003)

Çocuklar Duymasın (TV Dizisi 2002)

Koçum Benim (2002)

Ona Bakma Bana Bak (2000)

Şeytanın Gözyaşları (1998)

Kara Melek (1996-1999)

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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