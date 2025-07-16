Oyuncu Emre Törün'den acı haber geldi! Ünlü isim hayatını kaybetti

Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören ünlü oyuncu Emre Törün, 53 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi oyuncu Umut Oğuz duyurdu.

Son yıllarda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Bir Zamanlar Kıbrıs dizilerindeki rolleriyle adından söz ettiren oyuncu Emre Törün'den acı haber geldi. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Törün, 53 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir kanserle mücadele eden oyuncu, daha önce pankreas kanserini yenmiş ancak hastalık son dönemde yeniden nüksetmiş ve karaciğerine sıçramıştı.

SON İSTEĞİ "AKÇAY'A GİTMEK" OLDU

Son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde “Şeref” karakterini canlandıran oyuncunun durumunun son dönemde ağırlaştığı ve yakınları tarafından oyuncunun isteği üzerine Akçay’a götürüldüğü belirtildi.

Acı haberi oyuncu Umut Oğuz sosyal medya hesabından duyurdu. Oğuz, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Defalarca aynı sahneyi paylaştığım, hayran olduğum, her sohbetinden yeni bir şeyler öğrendiğim canım Emre'm göç etti gitti. Kalbim çok acıyor. Hayat bazen gerçekten çok acımasız."

EMRE TÖRÜN KİMDİR?

1 Mart 1972 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Emre Törün, 1996 yılında ilk kez kamera karşısına geçti. Oyunculuk kariyerine, dönemin ses getiren yapımlarından Kara Melek dizisiyle adım atan Törün, burada dört sezon boyunca rol aldı.

Kariyeri boyunca hem televizyon dizilerinde hem de sinema projelerinde yer alan Törün, aynı zamanda birçok yapımda seslendirme sanatçısı olarak da görev aldı.

Rol aldığı bazı tiyatro oyunları:

İkinci Bahar / Oyuncu - 2018

Karmakarışık / Oyuncu / Yönetmen - 2011

Komik Para / Oyuncu

Sherlock Holmes / Oyuncu

Rol aldığı film ve diziler: