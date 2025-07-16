Oyuncu Emre Törün'den acı haber geldi! Ünlü isim hayatını kaybetti
Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören ünlü oyuncu Emre Törün, 53 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi oyuncu Umut Oğuz duyurdu.
Son yıllarda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Bir Zamanlar Kıbrıs dizilerindeki rolleriyle adından söz ettiren oyuncu Emre Törün'den acı haber geldi. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Törün, 53 yaşında hayatını kaybetti.
Bir süredir kanserle mücadele eden oyuncu, daha önce pankreas kanserini yenmiş ancak hastalık son dönemde yeniden nüksetmiş ve karaciğerine sıçramıştı.
SON İSTEĞİ "AKÇAY'A GİTMEK" OLDU
Son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde “Şeref” karakterini canlandıran oyuncunun durumunun son dönemde ağırlaştığı ve yakınları tarafından oyuncunun isteği üzerine Akçay’a götürüldüğü belirtildi.
Acı haberi oyuncu Umut Oğuz sosyal medya hesabından duyurdu. Oğuz, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Defalarca aynı sahneyi paylaştığım, hayran olduğum, her sohbetinden yeni bir şeyler öğrendiğim canım Emre'm göç etti gitti. Kalbim çok acıyor. Hayat bazen gerçekten çok acımasız."
EMRE TÖRÜN KİMDİR?
1 Mart 1972 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Emre Törün, 1996 yılında ilk kez kamera karşısına geçti. Oyunculuk kariyerine, dönemin ses getiren yapımlarından Kara Melek dizisiyle adım atan Törün, burada dört sezon boyunca rol aldı.
Kariyeri boyunca hem televizyon dizilerinde hem de sinema projelerinde yer alan Törün, aynı zamanda birçok yapımda seslendirme sanatçısı olarak da görev aldı.
Rol aldığı bazı tiyatro oyunları:
- İkinci Bahar / Oyuncu - 2018
- Karmakarışık / Oyuncu / Yönetmen - 2011
- Komik Para / Oyuncu
- Sherlock Holmes / Oyuncu
Rol aldığı film ve diziler:
- Bir Zamanlar Kıbrıs (Makarios, TV Dizisi 2021)
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (İstihbaratçı Nevzat Çankırılı, TV Dizisi 2015-2017)
- On Yılda Bir: İnşaat 2 (Mafya, Sinema Filmi 2014)
- Kod Adı Reaksiyon (Savcı, TV Dizisi 2014)
- Güneşi Beklerken (Mehmet Varol, TV Dizisi 2013)
- Bulutların Ötesi (Nusret, TV Dizisi 2012)
- 120 (Keri, Sinema Filmi 2007)
- Doktorlar (TV Dizisi Savcı, 2006)
- Beşinci Boyut (Murat/Mesut, TV Dizisi 2005)
- Zor Adam (TV Filmi 2004)
- Halk Düşmanı (Alper, TV Filmi 2004)
- Büyük Umutlar (Cevat, TV Dizisi 2004)
- Büyük Buluşma (TV Dizisi 2004)
- Umutların Ötesi (TV Dizisi 2003)
- Hayat A.Ş. (TV Dizisi 2003)
- Çocuklar Duymasın (TV Dizisi 2002)
- Koçum Benim (TV Dizisi 2002)
- Ona Bakma Bana Bak (TV Dizisi 2000)
- Şeytanın Gözyaşları (Tolga, TV Dizisi 1998)
- Kara Melek (4 Sezon TV Dizisi 1996-1999)