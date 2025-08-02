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Kamu işçisi toplu sözleşme zam oranı ne kadar, kaç TL olacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kamu işçisi toplu sözleşme zam oranı ne kadar, kaç TL olacak?
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin gözü kamu işçisi toplu sözleşme zam oranına çevrildi. Zam oranlarının belirlenmesi bekleniyordu. İşçi tarafı yüzde 16,67 oranında enflasyon talep ederken, . Türk-İş ve Hak-İş 4D işçilerinin beklentilerine yönelik tekliflerini araştırmaya başladı. Peki, Kamu işçisi toplu sözleşme zam oranı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar...

Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin kamu işçisini yakından ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde zam teklifiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Daha önceki görüşmelerde kamu işvereni, ilk 6 ay için yüzde 24, sonraki 6'şar aylık dönemler için enflasyon oranında zam teklif etmişti.

Kamu işçisi toplu sözleşme zam oranı ne kadar, kaç TL olacak? - 1. Resim

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ile Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Ardından Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, TES-İŞ Sendikası binasınına girişinde açıklama yaptı. Hükümetin kendilerine yeni bir teklif sunduğunu belirterek "Yüzde yüz olumlu bir cevap değil ama olumluya yakın bir teklif görünüyor." şeklide yorumlayan Atalay "Bizim talebimiz ikinci 6 ay için 16.57'ydi. Yani gerçekleşen enflasyon. 4 saatlik görüşmede bize bir teklif sundular. 11'i aştık ama 16.50'yi bulmadık." dedi.

Kamu işçisi toplu sözleşme zam oranı ne kadar, kaç TL olacak? - 2. Resim

KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAM ORANI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

2025 yılı için yüzde 24 artı 11’lik teklifte güncelleme yapıldı. Yüzde 11’lik zammın üzerine günlük 50 TL aylık 1500 TL seyyanen zam ilave edilmişti. Buna göre kamu işçisi yılın ilk 6 ayı için yüzde 24, ikinci 6 ay için yüzde 11 zam alacak.

Kamu işçisi toplu sözleşme zam oranı ne kadar, kaç TL olacak? - 3. Resim

 Son teklife ilişkin bilgi veren Atalay, "Günlük brüt çıplak ücreti bin 400 liranın altında olanlar bin 400 liraya çekilecek. Seyyanen bin 400'ün üzerine herkese 40 lira zam yapılacak. Birinci 6 ay yüzde 24, ikinci 6 ay ilk brüt çıplak ücrete 50 lira zam yapılacak. Arkadan yüzde 11 uygulanacak. Enflasyon aşarsa bu aşan kısım uygulanacak. Üçüncü dilim, yüzde 10 enflasyon aşarsa uygulanacak. Dördüncü dilim, yüzde 6 enflasyon aşarsa uygulanacak. 1 Mart yürürlük tarihli sözleşmeyle yüzde 3,68 oranında ilave zam yapılacak. Bu, şubat, nisan ve mayıs aylarında farklar varsa onlar da uygulanacak" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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