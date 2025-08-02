Tel Aviv alarmda! Türk donanması için ‘hazır olun’ talimatı verildi

İsrail basını, Filistin'deki soykırıma sesini yükselten Türkiye’nin Akdeniz'deki donanma gücünden endişe ediyor.

Tel Aviv yönetiminin en büyük korkusu yeniden dolaşıma sokuldu.

Eski İsrail Deniz Kuvvetleri Komutanı Prof. Şaul Horev imzalı yazıda, Ankara’nın Filistin halkına verdiği açık destek ve insani yardım girişimlerinin “askeri boyut kazanabileceği” öne sürüldü.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gazze’deki duruma ilişkin net tavrı, Tel Aviv’de stratejik kaygılara neden oluyor" değerlendirmesine yer verilen analizde, İsrail’in “Türkiye’den denizden gelebilecek siyasi ve stratejik hamlelere karşı hazırlıklı olması gerektiği” savunuldu.

"DONANMA DESTEĞİ"

Haziran ayında yola çıkan Madlen ve Handala adlı yardım gemilerinin Gazze’ye insani malzeme taşıdığı hatırlatılan yazıda, Türkiye’nin bu girişimlere verdiği destek “dayanışmanın somut göstergesi” olarak yorumlandı. Horev’e göre bu destek ileride Türk Donanması’nın eşlik etmesiyle yeni bir aşamaya taşınabilir.

ASIL KAYGI: TÜRKİYE'NİN DENİZ GÜCÜ

Analizde, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki askeri ve lojistik kapasitesinin İsrail açısından daha dikkatle izlenmesi gerektiği” vurgulandı. İsrail kamuoyunun, Türkiye'nin bölgedeki etkinliğini artırma adımlarını yakından izlediği ve muhtemel senaryolara karşı hazırlıklı olunması gerektiği ele alındı.

Prof. Şaul Horev "Türkiye, muhtemel bir çatışmada denizi tercih eder" diyerek, boğazlardan çıkan Türk savaş gemilerinin İsrail’e açık bir mesaj verdiğini savundu.

2010’daki Mavi Marmara olayını hatırlatan analizlerde, bu kez yardım gemilerine devlet destekli donanma refakati olabileceği, bunun da doğrudan caydırıcı etki oluşturacağı vurgulandı.

"HAZIRLIKSIZ YAKALANMAMALIYIZ"

İsrail Denizcilik Stratejisi Enstitüsü’nden Profesör Şaul Horev ve Dr. Benny Speiner’in ortak yorumunda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye ile yaşanabilecek bir deniz çatışması ihtimaline karşı İsrail erken önlem almalı. Gazze konusu, Ankara için kırmızı çizgidir."

TÜRK DONANMASINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Yazıda, Türkiye’nin dünyadaki en güçlü 10. donanmaya sahip olduğu belirtilirken, denizden gelecek bir mesajın hem askeri hem siyasi etkisinin büyük olacağı ifade edildi.

İsrail basınına göre, “Türkiye’nin donanması Doğu Akdeniz'de aktif ve hazırlıklı. Bu tablo Tel Aviv için ciddi bir uyarı.”