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Tel Aviv'den dikkat çeken itiraf! "Ankara Suriye’de hakimiyet kurdu"

Kaynak: Dış Haberler
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Tel Aviv&#039;den dikkat çeken itiraf! &quot;Ankara Suriye’de hakimiyet kurdu&quot;
Türkiye, Suriye, Doğu Akdeniz, Doğal Gaz, Orta Doğu, Erdoğan, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Maariv, Türkiye'nin Halep’e doğal gaz iletimine başlamasını manşete taşıdı. Gazete, “Erdoğan, savaş yorgunu Suriye’de sessiz sedasız hakimiyet kuruyor” ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın Kilis üzerinden Halep’e  2 Ağustos itibarıyla doğal gaz iletiminin başlayacağını açıklaması, yalnızca bölge ülkelerinde değil, İsrail medyasında da büyük yankı uyandırdı.
 
İsrail’in önde gelen gazetelerinden Maariv, gelişmeyi şu başlıkla duyurdu:
"Sessiz sedasız: Erdoğan, Orta Doğu’da hakimiyetini genişletiyor"

TÜRKİYE OYUNU BOZDU, SAHAYA MÜHÜR VURDU

Haberde; Türkiye’nin, Azerbaycan’dan temin edilen doğal gazı Suriye’ye kendi toprakları üzerinden ulaştırmasıyla birlikte, bölgedeki enerji ve güvenlik dengelerini kökünden değiştirdiği vurgulandı. Maariv şu ifadelerle Türkiye’nin artan etkisini öne çıkardı:
"Türkiye, yalnızca enerji iletimi yapmıyor; savaşın harap ettiği bir ülkenin altyapısını yeniden kurarak, uzun vadeli nüfuz alanları oluşturuyor"
"900 megavatlık elektrik üretimi sağlayacak 3.4 milyon m³ gaz, Türkiye üzerinden geliyor. Bu da Ankara’yı ‘bölgede kilit oyuncu’ haline getiriyor"

ANKARA'NIN STRATEJİSİNE DİKKAT ÇEKTİLER

Gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yıllardır Kuzey Suriye’de yürüttüğü altyapı ve güvenlik çalışmalarıyla, bölgedeki nüfuzunu kalıcı hale getirmeyi hedeflediğini belirterek şunları yazdı:
 
"Türkiye, Suriye'de fiili güvenli bölgeler inşa ederken, Şam yönetimini doğrudan karşısına almadan, bölgeyi ekonomik ve siyasi olarak kendisine bağımlı hale getiriyor.Bu süreç, yalnızca Türkiye’nin değil, tüm bölgenin güç dengelerini yeniden şekillendiriyor."

İSRAİL'İN ENDİŞESİ BÜYÜYOR

Maariv’in haberinde, Türkiye’nin yükselen etkisinin İsrail’de rahatsızlığa neden olduğu net bir şekilde hissediliyor. Ankara'nın sadece askeri değil, enerji ve altyapı politikalarıyla da bölgede söz sahibi olduğunu vurgulayan gazete:
 
Türkiye'nin sessiz sedasız yürüttüğü bu strateji, İsrail için endişe verici boyutlara ulaşıyor" diyerek Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin Orta Doğu’daki lider rolünü istemeden de olsa teslim etti.
Kaynak: Dış Haberler

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