Esad sonrası buzlar eriyor! Suriye-Rusya aynı masada buluştu

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Suriye’de 14 yıllık savaşın ardından iktidara gelen Esad karşıtı yönetim, Baas rejiminin en önemli destekçisi Rusya’da bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Moskova ziyaretinin ardından Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ve beraberindeki heyetin Azerbaycan’a gideceği ve burada İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile bir görüşme yapacağı iddia edildi.

Moskova merkezli Uluslararası Suçlar ve Terörle Mücadele Teşkilatı (KGT) Başkanı Hasan Enes Karahan, Rusya’nın aralarında Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara’nın yer aldığı birçok askerî ve siyasi ismi terör listesinden çıkarma hazırlığı yaptığını aktardı. Karahan, aralarında Türkmen komutanların da yer aldığı liste ile ilgili çalışmalarda son aşamaya gelindiğini aktardı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov görüşmede, Suriye lideri Şara’yı ekim ayında yapılacak Rus-Arap zirvesine davet etti.

LİSTE GÜNCELLENİYOR

İsrail’in Suriye’de yaşanan devrim sonrası Golan ve Dera, Kuneytra, Şam aksında giriştiği işgaller ve Suveyda’da ayrılıkçı Dürziler üzerinden yürüttüğü askerî eylemlere dikkat çeken Enes Kahraman, yeni yönetimin Moskova ziyaretini “Şam’ın kurmak istediği denge politikasının göstergesi” olarak nitelendirdi.

Taraflar arasında siyasi, ekonomik, askerî, enerji ve millî güvenlik alanında önemli görüşmeler olduğunu kaydeden KGT Başkanı Kahraman “Moskova kanadı bu ziyarette Esad konusunun masada olmasını istemedi. Kremlin, Suriye’nin yeniden yapılanması ve dünyada tanınması hususunda Suriye ile iyi ilişkiler kurmak istiyor. Bu amaçla Suriye’de önceki dönem ismi terörle anılan kişi ve grupları terör listelerinden çıkarılmasıyla ilgili çalışmalar yürütüyor. Biz de teşkilat olarak bu sürece ciddi katkı sağlıyoruz. İki ülke arasında diplomatik ilişkiler hiç kopmadı. Ayrıca temas kapsamında Rusya, Tel Aviv ile Şam arasında bir denge unsuru rolüne ziyadesiyle yakın diyebiliriz.

BAKÜ'DE KRİTİK GÖRÜŞME

Moskova’dan sonra Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile doğrudan görüşebilir. Bu görüşme bölgesel dengeler açısından kritik. Tel Aviv ve Şam’ın yeni yönetimi arasındaki ilk doğrudan temas niteliği taşıyan görüşmenin öncelikli amacı Suriye’nin, İsrail ile olan ilişkilerindeki gerginliği azaltma ve savaşların önüne geçme için atılmış önemli bir adım olacak. Bu hamle Suriye kadar Orta Doğu için de milat olabilir” dedi.

Suriye lideri Şara 12 Temmuz’da Azerbaycan’a çalışma ziyaretinde bulunmuştu. Azerbaycan yönetimi 8 Aralık’ın hemen ardından Şam’a güçlü destek açıklamasında bulundu ve iki ülke arasında başta enerji (doğalgaz tedariki) olmak üzere stratejik öneme sahip anlaşmalar imzalandı.