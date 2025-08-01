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Tel Aviv'den Şam'a küstah uyarı! "Güneyde Suriye ordusu istemiyoruz"

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki acımasız saldırıları sürerken, Suriye'nin güneyinde de zaman zaman gerginlikler yaşanıyor. Tel Aviv, Suriye ordusunun güneye konuşlanması konusunda itirazını sürdürdü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki acımasız saldırıları sürerken, Suriye'nin güneyinde de zaman zaman gerginlikler yaşanıyor.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Tel Aviv Suriye ordusunun güneye konuşlanması konusunda itirazını sürdürdü.

Tel Aviv'den Şam'a küstah uyarı!

SURİYE'NİN GÜNEYİNDE GERGİNLİK

Suriye ordusunun ülkenin güneyinde konuşlanmasına karşı çıkan İsrail’in, Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı ve Dürzi unsurlardan oluşan güvenlik güçlerinin bölgede bulunmasını talep ettiği aktarıldı.

Böylece Suriye hükümeti güvenlik güçlerinin, Dürzilere tehdit oluşturmayacağı ileri sürüldü.

Tel Aviv'den Şam'a küstah uyarı!

ŞAM'A DAVET

Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin, birkaç ay önce İsrail'de ikamet eden Dürzi lider Muvafak Tarif'i arayarak Şam'a davet ettiği, Tarif'in daveti "kibarca" reddettiği iddia edildi.

Suriye'nin güneyindeki Dürzileri koruma gerekçesiyle ülkeye saldırılar düzenleyen İsrail, kendi güvenliğine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bölgenin silahsızlandırılması gerektiğini savunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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