Esad döneminden kalma anlaşmalar ne olacak? Rusya ve Suriye'den yeni anlaşma dönemi

Suriye'de geçen yıl düzenlenen ani bir muhalif taarruzla görevden alınan eski Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ardından kurulan yeni hükümetin ilk resmî teması Rusya ile gerçekleşti. Suriye’nin yeni Dışişleri Bakanı Esad el-Şaybani, Moskova’da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

RUSYA'YA İLK RESMİ ZİYERET

Moskova’da gerçekleşen görüşme, Esad sonrası dönemde üst düzey bir Suriyeli yetkilinin Rusya’ya yaptığı ilk resmî ziyaret olarak kayda geçti.

France 24'ten edinilen bilgilere göre, görüşmelerde el-Şaibani, ülkesinin Rusya ile ilişkilerini sürdürmek istediğini belirterek, “Elbette Rusya’nın yanımızda olmasını istiyoruz” dedi. Ancak bazı etkenlerin ilişkileri zorlaştırdığını da ifade etti.

HMEYMİM VE TARTUS ÜSLERİ

Lavrov ise Suriye’nin yeniden inşası sürecinde Rusya’nın desteğe hazır olduğunu dile getirerek, “Farklı koşullarda yapılmış olan anlaşma ve sözleşmelerin yeniden gözden geçirilmesini değerlendiriyoruz” açıklamasında bulundu. Şaibani de bu ifadeyi destekleyerek, “Bu anlaşmaların Suriye halkının ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığını görmek için gözden geçirilmesi gerekiyor,” dedi.

Taraflar, Suriye’nin Tartus kentindeki Rus deniz üssü ve Hmeymim hava üssü hakkında doğrudan bir açıklama yapmadı. Bu üsler, Rusya’nın eski Sovyetler Birliği dışındaki tek resmî askeri varlığı olarak dikkat çekiyor. 2015 yılında Rusya’nın Suriye iç savaşına müdahalesi sırasında bu üsler yoğun şekilde kullanılmıştı.

Yeni yönetimin, bu üslerin ülkede kalmasına izin verip vermeyeceği ise belirsizliğini koruyor. Ancak Lavrov, Rusya’nın Suriye’ye verdiği tarihî desteğin "siyasi iktidar ya da hükümet değişimlerine bağlı olmadığını" vurguladı.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında el-Şaibani, Suriye’nin “geçiş sürecinde dostlara ve ortaklara” ihtiyaç duyduğunu belirtti.