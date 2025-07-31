Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Esad döneminden kalma anlaşmalar ne olacak? Rusya ve Suriye'den yeni anlaşma dönemi

Esad döneminden kalma anlaşmalar ne olacak? Rusya ve Suriye'den yeni anlaşma dönemi

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Esad döneminden kalma anlaşmalar ne olacak? Rusya ve Suriye&#039;den yeni anlaşma dönemi
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Suriye Dışişleri Bakanı Esad el-Şaibani, Beşar Esad’ın devrilmesinden sonra Moskova’ya ilk resmî ziyareti gerçekleştirerek Rusya ile ilişkileri sürdürme isteğini dile getirdi. Taraflar, mevcut anlaşmaların gözden geçirileceğini belirtirken, Tartus ve Hmeymim üslerinin geleceği konusunda net bir açıklama yapılmadı.

Suriye'de geçen yıl düzenlenen ani bir muhalif taarruzla görevden alınan eski Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ardından kurulan yeni hükümetin ilk resmî teması Rusya ile gerçekleşti. Suriye’nin yeni Dışişleri Bakanı Esad el-Şaybani, Moskova’da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Esad döneminden kalma anlaşmalar ne olacak? Rusya ve Suriye'den yeni anlaşma dönemi - 1. Resim

RUSYA'YA İLK RESMİ ZİYERET

Moskova’da gerçekleşen görüşme, Esad sonrası dönemde üst düzey bir Suriyeli yetkilinin Rusya’ya yaptığı ilk resmî ziyaret olarak kayda geçti.

France 24'ten edinilen bilgilere göre, görüşmelerde el-Şaibani, ülkesinin Rusya ile ilişkilerini sürdürmek istediğini belirterek, “Elbette Rusya’nın yanımızda olmasını istiyoruz” dedi. Ancak bazı etkenlerin ilişkileri zorlaştırdığını da ifade etti.

Esad döneminden kalma anlaşmalar ne olacak? Rusya ve Suriye'den yeni anlaşma dönemi - 2. Resim

HMEYMİM VE TARTUS ÜSLERİ

Lavrov ise Suriye’nin yeniden inşası sürecinde Rusya’nın desteğe hazır olduğunu dile getirerek, “Farklı koşullarda yapılmış olan anlaşma ve sözleşmelerin yeniden gözden geçirilmesini değerlendiriyoruz” açıklamasında bulundu. Şaibani de bu ifadeyi destekleyerek, “Bu anlaşmaların Suriye halkının ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığını görmek için gözden geçirilmesi gerekiyor,” dedi.

Taraflar, Suriye’nin Tartus kentindeki Rus deniz üssü ve Hmeymim hava üssü hakkında doğrudan bir açıklama yapmadı. Bu üsler, Rusya’nın eski Sovyetler Birliği dışındaki tek resmî askeri varlığı olarak dikkat çekiyor. 2015 yılında Rusya’nın Suriye iç savaşına müdahalesi sırasında bu üsler yoğun şekilde kullanılmıştı.

Yeni yönetimin, bu üslerin ülkede kalmasına izin verip vermeyeceği ise belirsizliğini koruyor. Ancak Lavrov, Rusya’nın Suriye’ye verdiği tarihî desteğin "siyasi iktidar ya da hükümet değişimlerine bağlı olmadığını" vurguladı.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında el-Şaibani, Suriye’nin “geçiş sürecinde dostlara ve ortaklara” ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Kaynak: Dış Haberler

Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, son başvuru tarihi ne zaman?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yaz kampında skandal! 8 çocuk kabusu yaşadı - DünyaYaz kampında skandal! 8 çocuk kabusu yaşadıBir günde bir yıllık yağış almıştı! Çin'deki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor - DünyaBir günde bir yıllık yağış almıştı! Bilanço giderek ağırlaşıyorNetanyahu'ya bir darbe daha! İsveç'ten AB'ye 'İsrail'le ticareti dondurun'' çağrısı - DünyaNetanyahu'ya bir darbe dahaİngiltere, Fransa, Kanada ve Malta’nın ardından bir ülke daha! Tarihi Filistin kararını duyurdular - DünyaBir ülke daha tarihi kararı duyurduCanlı yayına hazırlanan muhabire kapkaç şoku! Korku dolu anlar kamerada - DünyaCanlı yayına hazırlanan muhabire kapkaç şokuBu acıya yürek dayanmaz... Görenlerin içini sızlattı! 27 yaşında açlıktan 15 kiloya düştü - Dünya27 yaşındaki gencin kuzeni isyan etti
Sonraki Haber Yükleniyor...