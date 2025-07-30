ABD'yi açık açık suçladı! Hizbullah lideri Kasım'dan Barrack'a cevap: 'İsrail için silah bırakmayız'

İsrail, Lübnan'daki Hizbullah güçlerine karşı savaş başlatan ve Hasan Nasrallah başta olmak üzere birçok kilit isme suikast düzenlemişti. 27 Kasım 2024’te varılan ateşkese rağmen İsrail, Lübnan'a saldırılarını sürdürürken, Hizbullah'ın silah bırakması için ABD baskı yapmaya başladı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın "silah bırakıp Litani Nehri'nin kuzeyine çekilin" sözlerine Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'dan cevap geldi.

İSRAİL İÇİN SİLAH BIRAKMAYACAĞIZ

Silah bırakmanın Lübnan'ın iç meselesi olduğunu belirten, Hizbullah lideri Kasım, İsrail için silah bırakmayacaklarını duyurdu.

Kasım, yaptığı açıklamada, "Eğer bazıları silahların çekilmesini ateşkes anlaşmasına bağlarsa ben onlara şunu söylerim; silahlar Lübnan'ın iç meselesidir ve düşman İsrail'in bununla hiçbir ilgisi yoktur." dedi.

Kasım, "Silahlar şu an önceliğimiz değil, önceliğimiz yeniden imar ve saldırıları durdurmadır." ifadesini kullandı.

İSRAİL YAYILMACILIĞININ ÖN HAZIRLIĞI

Kasım, Lübnan tarafından ateşkesin uygulanmasının mümkün olmadığını savunarak, İsrail'in yayılmacılığın ön hazırlığı olarak Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği 5 noktada kalmayı istediğini ve saldırılarını sürdürdüğünü aktardı.

ABD İSRAİL'E HİZMET EDİYOR

ABD'nin füzelerden insansız hava araçlarına kadar her şeyi sökmelerini istediğini iddia eden Kasım, Tom Barrack'ı bu gündemi Lübnan'ın güvenliği için değil, İsrail'e hizmet etmek için olduğunu söyledi.

BARRACK NE DEMİŞTİ?

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Barrack, 27 Haziran'da konuk olduğu Al Arabiya televizyonunda, bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve "Hizbullah'ın askeri kanadı tamamen ortadan kalkmalı. Siyasi kısmı değil ama askeri yapısı kabul edilemez. Silahsızlanma için takvim belirlenmeli, mesela Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmeli." ifadelerini kullanmıştı.