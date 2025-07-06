Başpehlivanlık ödülü ne kadar, Kırkpınar Güreşleri hangi kanalda, saat kaçta? Kırkpınar Yağlı Güreşleri canlı yayın bilgileri

Türkiye’nin en köklü spor etkinliklerinden biri olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu yıl 664. kez Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleşiyor. Asırlık geleneğin yaşatıldığı organizasyonda toplam 826 pehlivan mücadele ederken 40 katılımcı başpehlivan unvanı için ter döküyor. Başpehlivanlık ödülü ne kadar, Kırkpınar Güreşleri hangi kanalda, saat kaçta merak ediliyor.

Başpehlivanlar kategorisinde üç yıl üst üste şampiyon olan isimler, tarihe altın harflerle yazılan altın kemerin sürekli sahibi oluyor. Geçtiğimiz iki yılın şampiyonu ve bu yıl da büyük favori olan Yusuf Can Zeybek altın kemer için büyük bir mücadele veriyor.

Antalyalı başpehlivan tarih boyunca üç kez arka arkaya kazanarak kalıcı kemerin sahibi olmayı amaçlıyor. Peki, Başpehlivanlık ödülü ne kadar, Kırkpınar Güreşleri hangi kanalda, saat kaçta?

BAŞPEHLİVANLIK ÖDÜLÜ NE KADAR?

2025 yılı için Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık para ödülü henüz resmi kaynaklar tarafından açıklanmadı.

2024’te başpehlivanlık unvanını kazanan güreşçi 550 bin Türk Lirası tutarında bir para ödülü aldı. İkinci olan pehlivan ise 275 bin TL ile ödüllendirildi.

Üçüncülüğü paylaşan iki pehlivan ise kişi başı 140 bin TL para ödülüne layık görüldü. Ayrıca, alt kategorilerde dereceye giren güreşçilere 5 bin TL’den başlayarak 70 bin TL’ye kadar değişen ödüller sahipleriyle buluştu.

KIRKPINAR GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri TRT Spor kanalından canlı ve şifresiz yayınlanıyor. Tüm güreşseverler, Edirne Sarayiçi Er Meydanı’ndaki tüm mücadeleleri TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanalları aracılığıyla kesintisiz izleyebilecek.

KIRKPINAR GÜREŞLERİ FİNALİ NE ZAMAN?

2025 Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde büyük final heyecanı 6 Temmuz Pazar günü yaşanacak. Başpehlivanlık final mücadelesi akşam saatlerinde saat 17.30’da TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.