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Kırkpınar'da İsmail Balaban'dan tarihi zafer! 3 dakikada bitirdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kırkpınar&#039;da İsmail Balaban&#039;dan tarihi zafer! 3 dakikada bitirdi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarayiçi’ndeki bugünkü final öncesi Balaban, rakibi Altın’ı çok kısa sürede mağlup ederek başpehlivanlık için ne kadar iddialı olduğunu gösterdi...

Edirne’de devam eden 664. Tarihî Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde dün başpehlivanların tur mücadeleleri vardı. Büyük bir heyecan ve ilgiyle takip edilen güreşlerin ilk turunda Furkan Durmuş Altın, rakibi Onur Balcı’yı 8 dakikadada yenerek tur atladı. Yunus Emre Yaman da Ali Güngör Ekin’i mücadelenin 10. dakikasında yendi. Diğer tur atlayan güreşçilerin (Yalçın Üncül, Kürşat Şevki Korkmaz, Osman Aynur, Mustafa Batu, Seçkin Duman ve Özkan Yılmaz) de 4. torbadan gelmesi dikkat çekiciydi.

Kırkpınar'da İsmail Balaban'dan tarihi zafer! 3 dakikada bitirdi - 1. Resim

YEŞİL YEŞİL ELENDİ 

Ardından ikinci tur müsabakalarına geçildi. Sarayiçi’ndeki güreşlerde İsmail Balaban ile Durmuş Furkan Altın arasındaki güreş üç dakikada tamamlandı. Balaban kısa süredeki zaferiyle Kırkpınar tarihine geçti. Diğer tur atlayan güreşçiler Yusuf Can Zeybek, Orhan Okulu, İsmail Koç, Ünal Karaman, Ali İhsan Batmaz, Ali Gürbüz, Serdar Yıldırım, Enes Doğan, Cengizhan Şimşek, Nedim Gürel, Erkan Taş, Mustafa Taş, Serhat Balcı, Yıldıray Pala ve Feyzullah Aktürk oldu. Favori Mehmet Yeşil Yeşil, Koç’a yenildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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