Nijerya'da katliam gibi kaza: 21 kişi feci şekilde can verdi
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Nijerya'nın Kano eyaletinde yolcu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Kazanın, hız yapan otobüsün seyir halindeki kamyona çarpmasıyla meydana geldiği belirtildi.
Nijerya'nın Kano eyaletinde yolcu taşıyan otobüsün kamyonla çarpışması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya Ulusal Yol Güvenliği (FRSC) Kano Eyaleti Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, eyaletinde Kano-Zaria kara yolunda hız yapan yolcu otobüsünün seyir halindeki kamyona çarptığı belirtildi.
Açıklamada, 21 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir