Nijerya'da köye saldırı düzenlendi! Patlamada çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı 10 Haziran 2025 05:00 - Güncelleme: 10 Haziran 2025 05:07 - Güncelleme:

Nijerya'nın kuzeybatısında yer alan Sokoto eyaletindeki bir köyde patlama oldu. Gelen ilk bilgiler arasında 6 kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda da yaralı olduğu yer aldı.

Sokoto Polis Sözcüsü Ahmad Rufai, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin Gwabro köyünde el yapımı patlayıcı düzeneğinden kaynaklandığı tahmin edilen bir patlamada meydana geldiğini belirtti. İlgili Haber Nijerya Genelkurmay Başkanı, halka 'orduya destek' çağrısı yaptı ÖLÜ VE YARALILAR VAR Rufai, patlamada 6 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü vurgulayan Rufai, patlamaya ilişkin detay vermedi. İlgili Haber Nijerya'da ordu ile çete üyeleri çatıştı! 45 ölü onlarca yaralı var Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. Lakurawa, ülke yönetimi tarafından ocak ayında terörist grup olarak tanımlanmıştı.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş