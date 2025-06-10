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Nijerya'da köye saldırı düzenlendi! Patlamada çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Nijerya&#039;da köye saldırı düzenlendi! Patlamada çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Nijerya'nın kuzeybatısında yer alan Sokoto eyaletindeki bir köyde patlama oldu. Gelen ilk bilgiler arasında 6 kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda da yaralı olduğu yer aldı.

Sokoto Polis Sözcüsü Ahmad Rufai, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin Gwabro köyünde el yapımı patlayıcı düzeneğinden kaynaklandığı tahmin edilen bir patlamada meydana geldiğini belirtti.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Rufai, patlamada 6 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü vurgulayan Rufai, patlamaya ilişkin detay vermedi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Lakurawa, ülke yönetimi tarafından ocak ayında terörist grup olarak tanımlanmıştı.

 

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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