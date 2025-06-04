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Nijerya Genelkurmay Başkanı, halka 'orduya destek' çağrısı yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Nijerya Genelkurmay Başkanı, halka &#039;orduya destek&#039; çağrısı yaptı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Nijerya Genelkurmay Başkanı Christopher Musa, ülkedeki güvenlik sorunlarının üstesinden gelmek için toplumun orduya destek vermesi çağrısı yaptı.

Musa, başkent Abuja'da bir programda yaptığı açıklamada, ülkedeki güvenliğin sadece askeri ve istihbarat birimlerinin sorumluluğunda olmadığını belirtti.

Ülkedeki güvenlik sorunlarının üstesinden gelmek için toplumun orduya destek vermesi çağrısında bulunan Musa, güven ortamının sağlanması ve sorumlu medya anlatılarının benimsenmesinin de gerektiğini vurguladı.

Musa, sivillerin terörle mücadelede oynadığı rolün önemine dikkati çekerek, "Vatandaşların, barışa karşı çalışan unsurlara alan, destek veya görünürlük sağlaması, isyancı grupların güçlenmesine zemin hazırlıyor." dedi.

NİJERYA'DAKİ OLAYLAR

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın, fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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