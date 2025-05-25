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Nijerya'da büyük operasyon! Köylüleri hedef alan çete üyeleri öldürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Nijerya&#039;da büyük operasyon! Köylüleri hedef alan çete üyeleri öldürüldü
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Nijerya'nın kuzeyindeki Katsina eyaletinde köyleri, okulları ve yolcuları hedef alan çete üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Çıkan çatışmada 21 kişinin öldürüldüğü çok sayıda çete üyesinin de yaralı olarak kaçtığı belirtildi.

Nijerya'da ardı arkası kesilmeyen şiddet olaylarının ardından yetkililer harekete geçti. Katsina Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Nasiru Muazu, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede yürütülen "Forest Sanity III" Operasyonu kapsamında eyaletin Faskari bölgesindeki Shawu ormanında silahlı çete üyelerine yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

21 ÇETE ÜYESİ ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyonda 21 silahlı çete üyesinin öldürüldüğünü ifade eden Muazu, çok sayıda çete üyesinin de yaralı kaçtığını kaydetti. Muazu, silahlı çete üyelerine ait 40 motosiklet ve önemli mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

NİJERYA'DAKİ ŞİDDET OLAYLARI

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

İDAM CEZASI VAR!

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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