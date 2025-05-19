Nijerya'da tekne faciası: 37 kişi hayatını kaybetti
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Nijerya'nın Kwara eyaletindeki nehirde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 37 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya'da yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 37 kişi öldü.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, pazardan dönenleri taşıyan tekne, Kwara eyaletinin Gajibo bölgesindeki nehirde battı.
Kazada ilk belirlemelere göre 37 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi kayboldu. Yetkililer, teknede yaklaşık 150 kişinin bulunduğunu, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir