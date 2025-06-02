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Nijerya'da otobüs durağına döşenen mayın patladı! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Nijerya&#039;da otobüs durağına döşenen mayın patladı! Ölü ve yaralılar var
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın otobüs durağına döşediği mayın patladı. Olayda 9 kişi ölürken, çok sayıda kişi yaralandı.

 

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram üyeleri Mairari köyündeki otobüs durağına mayın döşedi. Döşenen mayının patlaması ise faciaya neden oldu.

Borno Eyaleti Meclis Başkanı Abdulkarim Lawan, patlamada 9 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

KÖYÜ TERK ETTİLER

Mairari'nin, Guzamala bölgesinde sivil otorite tarafından iki kez yeniden mayın yerleştirilen tek köy olduğunu hatırlatan Lawan, köyün Boko Haram saldırıları nedeniyle tekrar terk edildiğini bildirdi.

SINIR ÜLKELERE DE SALDIRIYORLAR

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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