İki salgın Nijerya'yı vurdu! 2025'in korkutan bilançosu ortaya çıktı

Raporda, belirtilen tarihler arasında 5.118 şüpheli Lassa ateşi vakası bildirildiği, bunlardan 733'ünün laboratuvar testleriyle doğrulandığı ve 141 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

ÖLÜM ORANI YÜZDE 19,2

Bu verilerin, hastalıkta yüzde 19,2'lik bir vaka ölüm oranına işaret ettiği aktarılan raporda, sadece yılın 20. haftasında ülkenin Edo, Ondo ve Benue eyaletlerinde yeni vaka sayısının 3'ten 13'e yükseldiği bildirildi.

Öte yandan, söz konusu dönemde 2.911 şüpheli menenjit vakasından 192'sinin doğrulandığı kaydedilen raporda, menenjit nedeniyle 225 kişinin öldüğü ifade edildi.

Nijerya hükümeti, 2030'a kadar menenjit hastalığını yenmek için yeni tedbirler aldığını açıklamıştı.