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İki salgın Nijerya'yı vurdu! 2025'in korkutan bilançosu ortaya çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İki salgın Nijerya&#039;yı vurdu! 2025&#039;in korkutan bilançosu ortaya çıktı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Salgın hastalıklarla boğuşan Nijerya'da korkutan tablo ortaya çıktı. Ülkede bu yıl menenjit ve hayvandan insana geçen Lassa ateşi nedeniyle 366 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC), ülkedeki salgın hastalıklara dair raporunu paylaştı. Buna göre, 1 Ocak-18 Mayıs arasında ülkenin 24 eyaletinde Lassa ateşi vakalarında artış gözlemlenirken, menenjit vakalarının ise daha geniş bir coğrafyaya yayıldığı belirtildi.

Raporda, belirtilen tarihler arasında 5.118 şüpheli Lassa ateşi vakası bildirildiği, bunlardan 733'ünün laboratuvar testleriyle doğrulandığı ve 141 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

ÖLÜM ORANI YÜZDE 19,2

Bu verilerin, hastalıkta yüzde 19,2'lik bir vaka ölüm oranına işaret ettiği aktarılan raporda, sadece yılın 20. haftasında ülkenin Edo, Ondo ve Benue eyaletlerinde yeni vaka sayısının 3'ten 13'e yükseldiği bildirildi.

Öte yandan, söz konusu dönemde 2.911 şüpheli menenjit vakasından 192'sinin doğrulandığı kaydedilen raporda, menenjit nedeniyle 225 kişinin öldüğü ifade edildi.

Nijerya hükümeti, 2030'a kadar menenjit hastalığını yenmek için yeni tedbirler aldığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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