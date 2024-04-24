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Yerinden edilen Filistinliler için sağlık felaketi kapıda! Menenjit ve hepatit C vakaları tespit edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yerinden edilen Filistinliler için sağlık felaketi kapıda! Menenjit ve hepatit C vakaları tespit edildi

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları altındaki Filistinliler arasında menenjit ve hepatit C vakalarının tespit edildiğini duyurdu.

İsrail'in saldırılarının 7 Ekim'den beri sürdüğü Gazze, bu kez de salgın hastalık tehdidi altında Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırıları sebebiyle yerinden edilen Filistinliler arasında kanalizasyon suyunun taşması ve içme suyunun bulunmaması nedeniyle sağlık sorunları ortaya çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, "Filistinlilerde çok sayıda menenjit ve hepatit C vakası tespit edildi" ifadesine yer verildi.

SAĞLIK FELAKETİ TEHLİKESİ

Sokaklarda ve çadırlarda kanalizasyonun taşması ve yeterli içme suyunun bulunmaması sonucu birçok salgın hastalığın yayıldığı ve bu durumun özellikle çocuklar arasında bir sağlık felaketi tehlikesi oluşturduğu uyarısında bulunuldu.

Bakanlığın açıklamasında, ilgili uluslararası ve insani kuruluşlara "gerekli ve hızlı bir şekilde müdahale etmeleri" çağrısı yapıldı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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