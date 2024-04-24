Gazze son durum... İsrailli bakandan dikkat çeken sözler: Joe Biden...

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor. Can kaybının 34.000'i aştığı bölgeden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İsrail'de ise gündem maddelerinden biri Bakan Amichai Chikli'nin ABD ile ilgili sözleri. Biden'ın Tel Aviv ile Washington arasındaki ilişkilere "zarar verdiğini" savunan Chikli, "Oy kullanma hakkı olsa Donald Trump'ı tercih ederim" diye konuştu. İşte bölgeden son gelişmeler...

24.04.2024 07:00

İSRAİLLİ BAKANDAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, ABD Başkanı Joe Biden'ın Tel Aviv ile Washington arasındaki ilişkilere "zarar verdiğini" savunarak ABD'deki başkanlık seçimlerinde oy kullanma hakkı olsa Donald Trump'ı tercih edeceğini belirtti.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud saflarında yer alan Chikli, İsrail'deki bir radyo programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gazze Şeridi'nde yönelik saldırıların başından bu yana verdiği destek ve silah yardımına rağmen ABD Başkanı Biden'ı eleştiren Chikli, "(Biden'ın liderliğinde) ABD gücünü yansıtamıyor. Bu da İsrail'e ve diğer ülkelere zarar veriyor." yorumunda bulundu.

24.04.2024 05:00

ALMANYA, GAZZE'DE UNRWA İLE İŞBİRLİĞİNİ YENİDEN BAŞLATACAK

Almanya Dışişleri Bakanlığı ile Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Bakanlığının yaptığı ortak açıklamada, eski Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın yönetiminde BM tarafından atanan Bağımsız İnceleme Grubu'nun raporunun yayımlanmasının memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, UNRWA'nın rapordaki önerileri hızlı ve eksiksiz uygulayacağını açıkladığına işaret edildi.

Alman hükümetinin, İsrail tarafından UNRWA'ya yöneltilen suçlamaları yoğun şekilde ele aldığı ve bu bağlamda İsrail hükümeti, BM ve diğer uluslararası donörlerle yakın temas halinde olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, söz konusu raporun önerilerinin ivedilikle uygulanması çağrısında bulunuldu.

24.04.2024 03:00

ABD, GAZZE'NİN KUZEYİNE HAVADAN İNSANİ YARDIM İNDİRDİ

CENTCOM'un X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Gazze'deki halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kentin kuzeyine askeri uçaklarla havadan insani yardım indirildiği bilgisi paylaşıldı.

Operasyonla yaklaşık 30 bin 16 öğüne tekabül eden gıdanın havadan bırakıldığı ifade edilen açıklamada, bu kapsamda ABD'nin şimdiye kadar 1041 ton insani yardım yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, bu operasyonda paketlerden birinin kıyıya yakın sığ suya düştüğü, sivillerin ya da altyapının zarar gördüğünün düşünülmediği ancak durumun izlenmeye devam edileceği belirtildi.

24.04.2024 01:42

GAZZELİLER HAVADAN BIRAKILAN YARDIMLARI ALABİLMEK İÇİN BİRBİRİYLE YARIŞTI

Şiddetli açlıkla mücadele eden Gazzeliler, kuzeydeki Gazze kentinde bulunan Eş-Şati Mülteci Kampı yakınlarına havadan bırakılan yardımları alabilmek için birbiriyle yarışırken görüntülendi.

24.04.2024 00:30

İSRAİLLİ ESİRLERİN YAKINLARI TEL AVİV'DE GÖSTERİ DÜZENLEDİ

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki esirlerin yakınları ve onlara destek veren çok sayıda kişi, Hamas'ın elindeki esirlerin bir an önce evlerine dönmesi talebiyle Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binası önünde protesto gösterisi düzenledi.

Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine tepki gösteri göstericiler, savaşın bitmesi ve esir takası için anlaşma sağlanmasını talep etti.

24.04.2024 00:00

İSRAİL'İN 261 ASKERİ KARA OPERASYONLARINDA ÖLDÜ

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yürütülen kara operasyonunda 1 askerin daha öldüğü aktararak, ölen askerin Gazze Tümeni'nin Kuzey Tugayı'ndan 43 yaşındaki Salm Alkreshat olduğu ifade edildi. İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 27 Ekim'de başlattığı kara operasyonunda bugüne kadar 261 asker öldü.

Yer: Gazze