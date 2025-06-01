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Türkiye'den Nijerya'ya taziye mesajı! Ölü sayısı 151'e çıktı...

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Türkiye&#039;den Nijerya&#039;ya taziye mesajı! Ölü sayısı 151&#039;e çıktı...
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Nijerya’nın Nijer eyaletindeki sel felaketinde ölü sayısı 151'e yükseldi. Şiddetli yağışların ardından binlerce kişi evsiz kaldı, çok sayıda kişi ise kayıplara karıştı. Dışişleri Bakanlığı, felakette hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Nijerya'nın Niger eyaletinin Mokwa bölgesinde sel felaketinin neden olduğu can kayıplarından ve tahribattan derin üzüntü duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Nijerya halkına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Nijerya'nın Niger eyaletinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde 151 kişi hayatını kaybetmişti. Bölgede aşırı yağışların neden olduğu sellerde 3 bin 18 kişinin yerinden olduğu bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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