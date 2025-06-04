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Nijerya'da ordu ile çete üyeleri çatıştı! 45 ölü onlarca yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Nijerya&#039;da ordu ile çete üyeleri çatıştı! 45 ölü onlarca yaralı var
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Nijerya güvenlik güçleri, Niger eyaletindeki Munya bölgesinde düzenlediği operasyonda 45 silahlı çete üyesini etkisiz hale getirirken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi. Ülkede Boko Haram ve DEAŞ bağlantılı ISWAP'ın yanı sıra silahlı çetelerin yol kesme ve fidye amaçlı kaçırma eylemleri güvenlik krizine yol açıyor.

Nijerya'da savaş gerginliği zirve yapmış durumda.

Ulusal basındaki haberlere göre, Nijerya Devlet Güvenlik Servisi (DSS) ve ordu işbirliğinde Niger eyaletine bağlı Munya bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik operasyon düzenledi.

Nijerya'da ordu ile çete üyeleri çatıştı! 45 ölü onlarca yaralı var - 1. Resim

YARALI OLARAK KAÇANLAR VAR

Operasyonda 45 çete üyesi etkisiz hale getirildi, onlarca çete üyesi yaralı şekilde kaçtı.

Silahlı çete üyelerine ait çok sayıda sığınağın imha edildiği operasyonda onlarca silah, araç ve önemli miktarda mühimmat da ele geçirildi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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