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Afrika ülkesinde kanlı çatışmalar! Çok sayıda ölü var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Afrika ülkesinde kanlı çatışmalar! Çok sayıda ölü var
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Nijerya'nın Borno Eyaleti’nde teröristlerin patlayıcılarla gerçekleştirdiği saldırılar artış gösterdi. Söz konusu bölgede meydana gelen kanlı çatışmalarda, 16 Boko Haram militanının öldürüldüğü açıklandı.

Nijerya ordusu, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno Eyaleti’nde 16 Boko Haram militanının öldürüldüğünü açıkladı.

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ÇOK SAYIDA BOKO HARAM MİLİTANI ÖLDÜ

Ordu sözcüsü Onyechi Anele tarafından yapılan açıklamaya göre, Damboa bölgesinde sabaha karşı 01.00 sularında (yerel saatle 02.00) militanlarla çıkan çatışmada en az 16 terörist etkisiz hale getirildi. Askerlerin yoğun topçu atışlarıyla teröristlerle çatıştığı belirtildi.

Ölümcül saldırılarla bilinen Boko Haram terör örgütü, Nijerya’nın kuzeydoğusunda faaliyet gösterdiği gibi Çad, Nijer, Kamerun’un kuzeyi ve Mali’de de etkili.

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PATLAYICILAR AKTİF ROL OYNUYOR

Son aylarda Borno Eyaleti’nde teröristlerin patlayıcılarla gerçekleştirdiği saldırılar artış gösterdi.

Açıklamada Anele, çatışma sırasında bir mühimmat deposunun isabet aldığını, ancak durumun hızlı şekilde kontrol altına alındığını ve herhangi bir büyüme yaşanmadığını söyledi.

Ayrıca Nijerya Ulusal Güvenlik Danışmanı Nuhu Ribadu, Başkan Bola Tinubu’nun iki yıllık görev süresi boyunca ülke genelinde 15.543 isyancının etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bu verileri, iktidar partisi Tüm İlericiler Kongresi’nin (APC) düzenlediği ulusal zirvede paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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