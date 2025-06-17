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Orta Doğu ve Afrika durulmuyor! Nijerya'daki çatışmalarda 100 ölü

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Orta Doğu ve Afrika durulmuyor! Nijerya&#039;daki çatışmalarda 100 ölü
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Orta Doğu'daki İran-İsrail çatışmalarının yanı sıra, Afrika'da da sular durulmuyor. Nijerya'da geçtiğimiz cuma gününden bu yana gerçekleşen silahlı saldırılarda 100 kişi hayatını kaybetti.

Orta Doğu'da olduğu gibi, Afrika'da da şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Nijerya’da etnik ve dini sebeplerden kaynaklı şiddet olayları devam ediyor. 

Orta Doğu ve Afrika durulmuyor! Nijerya'daki çatışmalarda 100 ölü - 1. Resim

NİJERYA'DA KATLİAM

Uluslararası Af Örgütü, geçtiğimiz cuma gecesi Nijerya’nın Benue eyaletindeki bir kasabada başlayan saldırılarda toplamda 100 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu, dün yaptığı açıklamada, saldırılardaki son artışı "iç karartıcı" olarak nitelendirdi. Yüzlerce göstericinin eyalet başkenti Makurdi’ye akın ederek cinayetlere karşı protesto başlatmasının ardından saldırılara ilişkin "insanlık dışı ve ilerleme karşıtı" ifadelerini kullanan Tinubu, 2 yıl önce göreve gelmesinden bu yana Benue'ye ilk ziyaretini yarın gerçekleştirecek.

Nijerya Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı ise çoğunluğu Müslüman olan kuzey ile çoğunluğu Hristiyan olan güney bölgelerinde yaşanan şiddet olayları nedeniyle en az 3 bin kişinin yerinden edildiğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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