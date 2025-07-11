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Kasiyer müşteriyle kavga etti, eşi de karışınca ortalık savaş alanına döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kasiyer müşteriyle kavga etti, eşi de karışınca ortalık savaş alanına döndü
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kadın market çalışanı ile müşterinin tartışmasında ortalık savaş alanına döndü. Kasiyerin eşinin de olaya dahil olmasıyla taraflar sopa ile birbirine saldırırken, kadın aldığı darbelerde bayılarak yere düştü.

Dün Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir markette kasiyerlik yapan bir kadın ile erkek müşteri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede hararetlenen tartışma sokağa taşarken, kadının eşi de olay yerine geldi.

Taraflar tekme, tokat ve demir sopalarla birbirine saldırırken, eşini ayırmak isteyen kasiyer kadın, araya girdi. O sırada kafasına defalarca yumruk ve sopa darbesi yiyen kadın, bayılarak yere düştü.

Kasiyer müşteriyle kavga etti, eşi de karışınca ortalık savaş alanına döndü - 1. Resim

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Dakikalarca yerde hareketsiz şekilde yatan kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, iki tarafta karakola giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.

Kasiyer müşteriyle kavga etti, eşi de karışınca ortalık savaş alanına döndü - 2. Resim

Kadının aldığı darbeler sonucunda bayıldığı anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

 

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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