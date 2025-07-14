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Aydın'da feci iş kazası! İnşaat işçisi 8. kattan düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Aydın&#039;da feci iş kazası! İnşaat işçisi 8. kattan düştü
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi çalıştığı inşaatın 8'inci katından düştü. İlk önce 4. katta bulunan güvenlik filesine düşen inşaat işçisi, filenin gevşemesi üzerine bu defa zemine düştü. Ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Korkunç olay, Zeybek Mahallesi üzerinde bulunan bir apartman inşaatında saat 14.00 sıralarında meydana geldi.

İNŞAAT İŞÇİSİ 8. KATTAN DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, inşaatın 8'inci katında arkadaşları ile birlikte çalışan inşaat işçisi N.Y. (45) henüz bilinmeyen bir nedenle çalışmakta olduğu 8. kattan düştü.

Aydın'da feci iş kazası! İnşaat işçisi 8. kattan düştü - 1. Resim

GÜVENLİK FİLESİNE TAKILDI AMA...

İnşaatın 8. katından 4.kattaki güvenlik filesine düşen işçi, beraberinde demirlerin de düşmesi ile birlikte ağırlık artınca buradan da beton zemine düştü. N.Y.'nin düştüğünü gören mesai arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Aydın'da feci iş kazası! İnşaat işçisi 8. kattan düştü - 2. Resim

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan işçinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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