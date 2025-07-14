Mahalleli endişeli! Konya'da metrelerce uzunluğundaki yarıklar yerleşim yerlerine dayandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir süredir büyüyerek ilerleyen yüzey yarıkları Ereğli ilçesi sınırlarına yaklaşıyor. Akören Mahallesi Muhtarı Yusuf İlaslan, oluşan riskin ciddiyetine dikkat çekerek, "Yüzey yarıkları her geçen gün genişliyor ve derinleşiyor. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği tehdit altında. Toprak yarılıp yol çökerse geri dönüşü olmayan sonuçlar doğabilir. şeklinde konuştu.

Konya Ovası'ndaki kuraklık nedeniyle son yıllarda bölge halkının hayatı gitgide zorlaşıyor. Karapınar ilçesi Akören Mahallesindeki yüzey yarıkları Ereğli ilçe merkezine 25 kilometre uzaklığa kadar gelirken, yöre halkı, yarıkların hem yerleşim alanlarına hem de köy yoluna ulaşmasından endişe duyuyor.

METRELERCE UZUNLUK VE DERİNLİKTE

Akören Mahallesi sakinleri, toprağın her geçen gün biraz daha yarıldığını ve yeni çatlakların ortaya çıktığını ifade ederken, bazı yüzey yarıklarının metrelerce uzunlukta ve metrelerce derinlikte olduğu görülüyor.

MAHALLELİNİN ENDİŞESİ GİDEREK ARTIYOR

Yüzey yarıklarının köy yolu üzerinde yer alması da tedirginliğin artmasına sebep oluyor. Akören Mahallesinde yarıkların bulunduğu yolun devamında 5 ayrı mahalle bulunması ve yolun Aksaray Adana Kara yoluna bağlantı yolu olması da tedirginliği artırıyor.

Akören Mahallesi başta olmak üzere yöredeki vatandaşlar, ilgili tüm kurumlardan çözüm noktasında destek bekliyor. Akören Mahallesi Muhtarı Yusuf İlaslan, oluşan riskin ciddiyetine dikkat çekerek, "Bu yüzey yarıkları artık Ereğli sınırına kadar dayandı. Her geçen gün genişliyor ve derinleşiyor. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği tehdit altında. Toprak yarılıp yol çökerse geri dönüşü olmayan sonuçlar doğabilir. Yarıklar 2 kilometre uzunlukta ve 17 metre genişlikte 4 yarık olarak paralel şekilde ilerledi" dedi.