Antalya'da yolcu otobüsü yoldan çıktı: Yaralılar var

Antalya-Denizli kara yolunda bir yolcu otobüsü, Korkuteli ilçesi Yukarıkaraman Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaçlara çarptı. Kazada 10 yolcu yaralandı.

Antalya-Denizli kara yolunda şehirler arası yolcu otobüsü, yoldan çıkıp ağaçlara çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.

İzzet Uyuğ'un kullandığı 34 RVS 60 plakalı Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsü, Korkuteli ilçesi Yukarıkaraman Mahallesi'nde sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, ağaçlara çarptı.

10 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otobüste yolcu olarak bulunan 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.