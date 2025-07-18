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Niğde'de otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Niğde&#039;de otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Niğde’de Eminlik Kavşağı’nda otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Niğde'de otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 34 NB 2611 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden 33 ASY 515 plakalı kamyon Eminlik Kavşağı’nda çarpıştı.

1 KİŞİ ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan B.Y. (53) olay yerinde hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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