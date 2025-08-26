Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Kilis'te 2 yaşındaki kız kuyuda bulunmuştu: Dayısı gözaltında... Mide bulandıran şüphe!

Kilis'te 2 yaşındaki kız kuyuda bulunmuştu: Dayısı gözaltında... Mide bulandıran şüphe!

Kilis'te kaybolan 2 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni mahallesindeki kuyuda bulundu. Küçük kızın ölümüyle ilgili dayısı şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı.

Olay iki gün önce Kilis'te yaşandı. 2 yaşındaki Arıc Aljorukh'u annesiyle gittiği misafirlikte sırra kadem bastı. İddialara göre minik kız dilsiz bir akrabasıyla parka oynamaya gitti, bir daha kendisinden haber alınamadı. 

Kızın ailesi durumu polis ekiplerine haber verdi. 

Kilis'te 2 yaşındaki kız kuyuda bulunmuştu: Dayısı gözaltında... Mide bulandıran şüphe! - 1. Resim

CESEDİ MAHALLENİN SU KUYUSUNDA BULUNDU

Sabah'ın haberine göre, yapılan çalışmaların sonunda kızın kaybolmasının üzerinden 24 saat geçtikten sonra mahalledeki metruk bir binanın avlusundaki su kuyusunda küçük kızın cansız bedeni bulundu. Arıc'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili kızın dayısı gözaltına alındı.

Kilis'te 2 yaşındaki kız kuyuda bulunmuştu: Dayısı gözaltında... Mide bulandıran şüphe! - 2. Resim

ŞÜPHELİ HAREKETLERDE BULUNDU

Gözaltına alınan dayı sorgusunun ardından serbest bırakılırken, çocuğun cenazesinin bulunduğu andaki davranışlarının şüpheli olması nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.

Kilis'te 2 yaşındaki kız kuyuda bulunmuştu: Dayısı gözaltında... Mide bulandıran şüphe! - 3. Resim

Küçük kızın cenazesi yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Suriye'ye götürüldü. Cenaze işlemleri sırasında acılı anne, akrabalarının yardımıyla ayakta durabildi.

Kilis'te 2 yaşındaki kız kuyuda bulunmuştu: Dayısı gözaltında... Mide bulandıran şüphe! - 4. Resim

KÜÇÜK KIZ CİNAYETE Mİ KURBAN GİTTİ?

Küçük kızın ölümüyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aile fertlerin ifadesine başvurduğu ve cinayet ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Kilis'te 2 yaşındaki kız kuyuda bulunmuştu: Dayısı gözaltında... Mide bulandıran şüphe! - 5. Resim

ŞÜPHELERİN NEDENİ 

Cinayet şüphesinde evin kapısını kapalı olması, kuyunun girişinin yerden çok yüksekte olması ve ağzının da kapalı olmasının etkili olduğu öğrenildi.

Öte yandan kızın annesi Rim'in, babası Mahmut Aljorukh'nın (60) ikinci eşi olduğu öğrenildi. 5 çocuğu bulunan Mahmut Aljorukh'un polise verdiği ifadesinde kimseyle bir sorununun bulunmadığını söylediği belirtildi.

