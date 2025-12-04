Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Tekin, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, eğitimin ana hedeflerinden birinin de her bir bireyin nitelikli bir eğitime erişimini sağlayarak fırsat eşitliğini güçlendirmek ve hayatın tüm alanlarında her bireyin etkin bir şekilde varlık göstermesini eğitim marifetiyle sağlamak olduğunu belirtti.

Bakanlık olarak öğrencilerin içinde taşıdığı potansiyelin idrakinde olduklarını aktaran Tekin “Yeterli fırsat sunulduğunda evlatlarımızın hayata ve ülkemizin yarınlarına daha fazla değer katacağına yürekten inanıyoruz. Bu bilinçle bütün öğrencilerimizi güçlendiren politikalar geliştiriyor, engelleri birlikte aşıyoruz” dedi.

