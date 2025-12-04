Antibiyotiklerin yanlış kullanımının bakterileri dirençli hâle getirdiğini belirten Dr. Gülşah Keçebaş, kontrolsüz gidişatın 2050’de her yıl 10 milyon cana mal olabileceği uyarısını yaptı.

Antibiyotiklerin yanlış ve aşırı kullanımının bakterileri eğittiğini söyleyen İSTAHED Bilim Komisyonu Üyesi Uzm. Dr. Gülşah Keçebaş, “Penisilini keşfeden Fleming 1945’te ‘Penisilin bilinçsiz kullanılırsa mikroplar direnç kazanacak ve bugün şifa olan yarın ölüme sebep olacak’ demişti. Ne yazık ki öngörü gerçek oldu. Antibiyotiklerin aşırı ve yanlış kullanımı bakterileri eğitti. Basit enfeksiyonlar tekrar ölümcül hâle gelmeye başladı. Günümüzde antimikrobiyal direnç yılda 1,2 milyondan fazla insanın doğrudan ölümüne sebep oluyor” dedi. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre antibiyotiklerin devreye girmesiyle enfeksiyon ölümlerinin yüzde 80’in üzerinde azaldığını, yaşama süresinin uzadığını aktaran Dr. Keçebaş günümüzde antibiyotik direnci yüzünden trendin tersine döndüğünü belirterek, “Eğer yeni antibiyotikler geliştirilmez ve bilinçli kullanım yaygınlaşmazsa, 2050’de her yıl 10 milyon insan direnç sebebiyle ölebilir” uyarısında bulundu.

