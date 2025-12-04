Sabri Ülker Vakfı, beslenme ve gıda bilimi alanında yenilikçi araştırmaları destekleyen 2026 Geleceğin Bilim Lideri Ödülü için uluslararası başvuruları açtı.

Sabri Ülker Vakfının, beslenme, gıda araştırmaları ve toplum sağlığı alanlarında yenilikçi bilimsel araştırmaları teşvik eden Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü’ne yönelik 2026 başvuruları açıldı.

Tıp doktoru veya eşdeğer bir doktora derecesine sahip kişilerin katılabileceği ödül programında araştırmanın konusunun, beslenme, gıda bilimi veya bunların halk sağlığı üzerindeki doğrudan etkileri alanlarıyla doğrudan ilgili olması bekleniyor.

Geleceğin bilim liderini keşfetme hedefini taşıyan yarışma Türkiye dışındaki bilim insanlarına da açık. Ödülün değerlendirme süreci ise ulusal ve uluslararası arenada referans kabul edilen bilim insanları tarafından yürütülecek. Yarışmanın detaylarına https://scienceaward.sabriulkerfoundation.org/ adresinden ulaşılabilir.

